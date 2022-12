Megható üzenetekkel búcsúztak a futballisták Pelétől

A 2021 óta vastagbélrákkal kezelt brazil futballegenda állapota november végére romlott, és azóta kórházban kezelték. A világ valaha volt legjobb játékosának pályafutására ebben az összeállításban emlékeztünk.

A legendától Orbán Viktor egy közös fotóval búcsúzott.

A Magyar Labdarúgó Szövetség honlapján a nekrológ végén ez szerepel: "A brazil világklasszist a 20. század legjobb labdarúgójának választották meg. Nem csoda, hiszen varázslatos játékéval sokat tett a labdarúgás világszerte utolérhetetlen népszerűségéért. Pelé halálával pótolhatatlan veszteség érte a világ labdarúgását. Nem túlzás azt állítani, az egész világ gyászolja őt."

Futballisták is búcsút vettek Pelétől, a legtöbben közös képekkel emlékeztek rá.

Cristiano Ronaldo hosszabban fogalmazott, mert szerinte egy egyszerű "isten veled" nem elég a futballvilág fájdalmának kifejezésére. Pelé milliókat inspirált. Igazodási pont volt tegnap, ma, és az lesz holnap is. "Nyugodj békében, Pelé, a Király!"

Lionel Messi két képet is mellékelt, az egyiken néhány évvel ezelőtt az egyik Aranylabda-gálán közösen szerepel az elhunyt brazil klasszissal, a másikon Pelé játékosként ünnepli aktuális diadalát. Ezek mellé azt írta, "Nyugodj békében".

Kylian Mbappé szerint bár a futball királya elment, az öröksége sosem merül feledésbe.

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten. RIP KING ??… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022

Neymar búcsújában egyebek mellett azt írta: Pelé előtt a futball csak egy sport volt, a brazil legenda viszont mindent megváltoztatott: művészi szintre emelte a játékot, hangot adott a szegényeknek és a feketéknek, és legfőképpen "láthatóvá tette" Brazíliát.

Roberto Rivellino, az 1970-as vb-győztes brazil válogatott tagja, Pelé csapattársa azt írta: "A te helyed Isten oldalán van. Örök királyom. Nyugodjon békében."

Gary Lineker, az angol labdarúgó-válogatott egykori klasszis csatára azt írta, Pelével minden idők legfenségesebb futballistája és legvidámabb embere ment el. "Háromszor emelte a magasba a legfontosabb aranykupát abban a mágikus sárga mezben. Pelé itthagyott minket, de a futball számára halhatatlan marad."

Pele has died. The most divine of footballers and joyous of men. He played a game only a few chosen ones have come close to. 3 times he lifted the most coveted gold trophy in that beautiful yellow shirt. He may have left us but he’ll always have footballing immortality. RIP Pele — Gary Lineker ?? (@GaryLineker) December 29, 2022