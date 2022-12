Beckenbauer, Ronaldo, Zico és Hurst is elbúcsúzott a futball királyától

Franz Beckenbauer, az 1974-es világbajnok nyugatnémet csapat kapitánya, egyebek mellett Pelé Cosmosbeli klubtársa is búcsúzott: „A futball elveszítette történetének a legnagyobb részét – én pedig egy kivételes barátomat. A Três Coraçõesben, azaz Három Szívben született Pelének három szíve volt: egy-egy a futballért, a családjáért és minden emberért. Olyan valaki volt, aki a sztárokkal játszott, és mindig a földön maradt. 1977-ben az Egyesült Államokba igazoltam, mert nagyon szerettem volna egy csapatban játszani Pelével a Cosmos New Yorkban. Ez az ő oldalán töltött időszak volt pályafutásom egyik legnagyobb élménye. Azonnal amerikai bajnokok lettünk, és Pelé akkor csak a testvérének hívott. Elképzelhetetlen megtiszteltetés volt számomra. A futball örökre a tiéd lesz! Mindig velünk maradsz. Köszönöm a játékot, O Rei, Király!”

Uli Hoeness, 1974 világbajnoka, a Bayern München tiszteletbeli elnöke: „Soha nem felejtem el, hogy az 1970-es világbajnokságot a tévé előtt ülve néztem végig, az egész világ csodálta ezt az egyedülálló játékost: Mintha egy másik univerzumból érkezett volna! Pelé ajándék volt – ajándék az egész futballcsaládnak.”

Wolfgang Overath, 1974 világbajnoka: „Nagyon szerencsés vagyok, hogy néhányszor Pelével lehettem egy pályán. 1968-ban 2:1-re kikaptunk Brazíliától a FIFA-vválogatottal, több mint 90 000 néző előtt a Maracana Stadionban. Pelé két évvel később megszerezte a harmadik világbajnoki címét. 1977-ben is együtt játszottunk egy világválogatottban, amely a japán válogatott Kamamoto Kunisigét búcsúztatta. Pelé mindig is a legnagyobb, szupersztár volt. A Pelével való találkozás öröm volt – a futball szempontjából és emberileg. Ami a sportot illeti: Messi és Maradona ellenére is számomra ő volt és az is marad minden idők legjobb futballistája. Pelé mindenre képes volt. A 10-es számot naggyá tette a futballban, mindannyian ezt a számot akartuk viselni.”

Cafu, 1994 és 2002 világbajnoka, az egyetlen férfi futballista, aki három világbajnoki döntőben játszott: „Ma elvesztettem a bátyámat. Katolikusként tudom, hogy az ember a halála után az öröklétbe szenderül. Az örökkévalóságban együtt leszünk az Úr házában.”

Ronaldo, a Fenomén, 1994 és 2002 világbajnoka: „Micsoda kiváltság, hogy a nyomodba léphettem, barátom. A tehetséged olyan iskola, amelyet minden játékosnak meg kell ismerni. Örökséged generációkon átível. És így fogsz tovább élni. Ma és mindig ünnepelni fogunk téged. Köszönöm, Pelé. Nyugodj békében.”

Zico, a hetvenes-nyolcvanas évek egyik legjobb brazil játékosa, akit Fehér Pelének becéztek: „Viszlát, Edson Arantes do Nascimento király. Pelé ma elment közülünk. Az örök tízes a világ futballjának egyik legnagyobb bálványa volt, és mindig is az marad, minden generáció számára inspiráló. Örökké a szívünkben marad!”

Gerson, az 1970-es világbajnok brazil válogatott jobbösszekötője: „A király nem hal meg, a király csak pihen. Abban a kiváltságban volt részem, hogy Pelével és ellene is játszhattam. Igazi zseni volt. Egyedülálló futballjával elvarázsolta a világot, méltó minden díjra és trófeára, amit elnyert ragyogó és páratlan karrierje során. Grandiózus teljesítménye, szenzációs góljai, nagyszerű meglátásai örökké emlékezetesek maradnak. Pelé, tiszta szívemből köszönöm mindazt, amit a brazil és a világ futballjáért tettél. Nyugodjon békében a király, és Isten vigasztalja meg barátait, családját és rajongóinak millióit.”

Romário, 1994 világbajnoka: „Brazília ma búcsút vesz egyik leghíresebb fiától, Pelétől, a futball királyától. Az évszázad sportolójának megválasztott Edson Arantes do Nascimento tehetsége előtt meghajolt a világ, ő a brazil futballt az istenek oltárára emelte.”

Sir Geoff Hurst, 1966 világbajnoka: „Nagyon sok emlékem van Peléről, kétségkívül a legjobb labdarúgóról, aki ellen valaha is játszottam (Bobby Moore volt a legjobb, akivel valaha együtt játszottam). Számomra Pelé továbbra is minden idők legnagyobbja, és büszke vagyok arra, hogy együtt lehettem a pályán. RIP Pelé és köszönöm.”

