"Napjai vannak hátra" - Videót tettek közzé a betegágyán fekvő Peléről

A Sao Pauló-i Albert Einstein Kórházból érkező információk szerint Pelé állapota súlyosbodott, a vese- és szívműködésével is gondok vannak, a szervezete nem reagál a kezelésekre, és már csak napjai vannak hátra – írja az eurosport.hu.

A családtagjai (így lányai, Flavia és KelyNascimento, valamint fia, Edinho) vele töltötték a karácsonyt, közös fotókat és videókat posztoltak vele, „a király él!”, „folytatjuk a harcot és imádkozunk!” és „még egy éjszaka együtt” üzenetekkel.

Pelé, o Rei do futebol, se despedindo de seus parentes e amigos.

Esperando a hora final

Impactante as imagens !!

As movimentações continuam ao redor da Vila Belmiro, que espera o craque para seu último lance.

