Pelé: Diego most biztosan mosolyog

A brazil legenda, aki épp a világbajnokság alatt került kórházba, nézte a vb-döntőt, és áradozva posztolt róla az Instagramon. Nemcsak az ősi rivális Argentína győzelméhez gratulált, de megemlékezett Lionel Messi, és Kylian Mbappé teljesítményéről is, sőt Marokkó bravúros negyedik helyéről is írt.

"A labdarúgás története, mint mindig, most is csodás módon folytatódott. Messi megnyerte az első világbajnoki címét, amit a pályafutása alapján megérdemelt. Kedves barátom, Mbappé, négy gólt is lőtt a döntőben. Csodás ajándék volt látni ezt az előadást. És nem hagyhatom ki azt sem, hogy gratuláljak Marokkónak a hihetetlen szereplésért. Jó látni Afrika ragyogását. Gratulálok, Argentína! Diego most biztosan mosolyog" – írta Pelé, utalva az argentinok egyik legfényesebb csillagára, Maradonára.

Nyitókép: forrás: outlookindia.com