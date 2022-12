A volt EP-alelnök férje mindent magára vállalt, miközben dagad a botrány

A baloldali La Repubblica úgy értesült, Francesco Giorgi a belga hatóságoknak tett vallomásában beismerte bűnösségét. Magára vállalt mindent élettársa, Eva Kaili védelmében, akivel közös gyerekük van. A napilap úgy tudja, Francesco Giorgi elismerte azt is, hogy a civil szervezetek (például a No Peace Without Justice, vagy a Fight Impunity) a pénz „tisztára mosására” szolgáltak – írta a Magyar Nemzet.

Az olasz lap azt írta, hogy Francesco Giorgi, Antonio Panzeri (volt EP-képviselő, egykori szakszervezeti vezető) és Andrea Cozzolino (a Demokrata Párt – PD – tagja) a marokkói titkosszolgálattól (Dged) kapott pénzt. A Dgde embereivel Rabatban, Brüsszelben és Varsóban is találkoztak.

Kaili és férje otthonában 150 ezer eurót találtak a nyomozók táskába rejtve.

Ezután további 600 ezret az ügy másik letartóztatottjánál, Antonio Panzerinél,

majd 750 ezret egy bőröndben Kaili édesapjánál találtak, akit egy brüsszeli szállodánál fogtak el. Őt is őrizetbe vették, de egy nap múlva, kihallgatása után, kiengedték.

A Daily Mail úgy tudja, hogy Giorgi könyörgött ártatlannak mondott felesége elengedéséért, hogy együtt lehessen közös gyermekükkel, aki alig két éves. A 35 éves férfi szerint felesége nem tudott a kenőpénzekről, amelyeket Katar megítélésének javítására adott az olajállam.

Panzeri, Giorgi és Kaili egyelőre őrizetben maradnak, az előzetes letartóztatás fenntartásáról a hatóságok december 22-én döntenek – írta a Telex. Előzmények Eva Kaili görög szocialista EP-képviselőt, az EP leváltott alelnökét, valamint három társát pénteken tartóztatták le a belga hatóságok egy korrupciós ügyben zajló nyomozás részeként. Azóta vizsgálati fogságban vannak. A belga rendőrség közleménye szerint csaknem 1,5 millió euró készpénzt foglaltak le a brüsszeli régióban házkutatások során.



Kailit kivéve az eddigi gyanúsítottak mindannyian olaszok: Francesco Giorgi Kaili élettársa, a szintén őrizetbe vett Antonio Panzeri munkatársa, korábban pedig Andrea Cozzolinóval dolgozott, aki jelenleg szintén egy belga börtönben várja meghallgatását.

Az Il Fatto Quotidiano című olasz napilap Manon Aubryval, az Európai Parlament (EP) francia baloldali képviselőjével közölt interjút. A baloldali frakcióvezető kijelentette, hogy

az eddig őrizetbe vettek „csak a jéghegy csúcsát” jelentik

– tudósított a Magyar Nemzet.

Aubry megerősítette, hogy a korrupciós botrány legalább hatvan személyt érint, és többségük a szociáldemokraták (S&D), valamint az Európai Néppárt (EPP) politikusa.

A politikus korábban közösségi oldalain közzétett videókkal hívta fel a figyelmet az EP-ben zajló beszivárgásra.

Csütörtökön kiderült: az EP javasolja a Katarral kapcsolatos jogalkotási munkák felfüggesztését és az ország érdekképviseleteinek kitiltását az uniós törvényhozó testület területéről. Giorgia Meloni: pusztító hatású lehet a korrupciós botrány A Katarral kapcsolatos korrupciós ügy lehető legszélesebb kivizsgálást és az elkövetők szigorú megbüntetését sürgette az olasz kormányfő Brüsszelben csütörtökön, miközben egyre több olasz baloldali politikus neve merült fel a vizsgálatban. Giorgia Meloni az Európai Unió csúcstalálkozója előtt adott rövid nyilatkozatot, melyben pusztító hatásúnak nevezte a korrupciós botrányt.

