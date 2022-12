Vlagyimir Putyin: ezek elkerülhetetlen válaszlépések

Kijev "provokációira" adott kényszerű válaszintézkedésnek nevezte az ukrajnai célpontokra mért rakétacsapásokat Vlagyimir Putyin orosz elnök Olaf Scholz német kancellárral folytatott pénteki telefonbeszélgetésében a Kreml sajtószolgálatának közleménye szerint.

A moszkvai tájékoztatás szerint Putyin rámutatott, hogy az orosz fegyveres erők sokáig tartózkodtak az egyes ukrajnai célpontok elleni célzott rakétacsapásoktól, és hogy ezek "kényszerű és elkerülhetetlen válaszlépések" Kijev "provokatív támadásaira", amelyeket Oroszország polgári infrastruktúrája, köztük a Krími híd és energetikai létesítmények ellen intézett.

Az orosz elnök "destruktívnak" minősítette a nyugati államok, köztük Németország politikáját, amelynek keretében fegyvereket "pumpálnak" Ukrajnába, és kiképzést nyújtanak az ukrán hadsereg katonáinak. Mindez, valamint az Ukrajnának nyújtott átfogó politikai és pénzügyi támogatás Putyin szerint arra készteti Kijevet, hogy határozottan elutasítsa a tárgyalások gondolatát, valamint

arra ösztönzi az ukrán radikális nacionalistákat, hogy még több véres bűncselekményt kövessenek el a civilek ellen.

Putyin emellett arra hívta fel a német felet, hogy az ukrajnai események fényében "vizsgálja felül az ukrajnai eseményekkel kapcsolatos megközelítéseit". Hangsúlyozta, hogy átlátható, az orosz szakirányú szervek részvételével lefolytatott vizsgálatra van szükség az Északi Áramlat gázvezeték ellen elkövetett "terrorcselekmény" ügyében.

Olaf Scholz leszögezte, Németország elítéli az ukrajnai polgári infrastruktúra elleni orosz légicsapásokat. A német kancellár legutóbb szeptember közepén beszélt az orosz elnökkel, de aztán a párbeszéd több mint két hónapra megszakadt. Steffen Hebestreit kormányszóvivő most közölte, a két vezető egy órát beszélgetett, a téma az Ukrajna elleni orosz támadó háború és annak következménye volt.

A kancellár ismét elítélte a nemzetközi joggal ellentétes támadást, ezúttal különösen a polgári infrastruktúrára mért légicsapásokat, és hangsúlyozta, hogy Németország kitartóan támogatja Ukrajnát az orosz agresszióval szembeni védelmi képességének biztosításában. Olaf Scholz azt is ismételten sürgette az orosz elnöknél, hogy találjon mielőbb diplomáciai megoldást a konfliktusra, és e megoldás részeként vonja ki az orosz csapatokat Ukrajnából.

A kancellár és az orosz államfő az Ukrajna elleni háború miatt "különösen feszült" globális élelmezési helyzetről is tárgyalt. A német közlés szerint mindketten kiemelték az ukrán gabonaexportról szóló meghosszabbított megállapodás jelentőségét.

A kancellár és az orosz elnök végül megállapodott abban, hogy továbbra is kapcsolatban maradnak. Oroszországnak nem tetszik, hogy kivonulásra kérik Megnehezíti a tárgyalási alap keresését az a körülmény, hogy Joe Biden amerikai elnök az orosz hadsereg kivonását nevezte meg a Moszkvával Ukrajnáról folytatandó tárgyalások feltételeként - jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő pénteken újságíróknak. "Úgy véli (Biden), hogy ez (Oroszország kivonulása) a demonstrációja annak, hogy Putyin kész tárgyalni. (.) Az Egyesült Államok nem ismeri el az új területet az Oroszországi Föderáció részeként, és ez természetesen megnehezíti a közös megbeszélések talajának megtalálását" - mondta Peszkov. "Mindamellett Putyin elnök nyitott volt, ma is az, és a jövőben is nyitott marad a kapcsolatfelvételre, a tárgyalásokra. Természetesen érdekeink elérésének legkívánatosabb módja a békés, diplomáciai eszközökkel való megvalósítás" - tette hozzá. Biden csütörtökön, az Emmanuel Macron francia elnökkel közösen tartott washingtoni sajtóértekezletén azt hangoztatta, hogy a közeljövőben nem tervez megbeszélést Putyinnal, ám mégis hajlandó lenne erre, ha az orosz államfő "érdeklődést mutatna" a háború befejezése iránt.

Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml/Pool/Valerij Sarifulin