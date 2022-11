Orosz katonák fényképezkedtek az ukrán HIMARS előtt

Az Egyesült Államok által szállított M142 HIMARS rakéta-sorozatvetők fontos szerepet játszanak Ukrajna területeinek felszabadítására indított ellentámadásban. Oroszország védelmi minisztériuma közben folyamatosan azzal dicsekszik, hogy HIMARS-eket lőnek ki és foglalnak el, de a mai napig nincs arról hír, hogy akár egyetlen ilyen rakéta-sorozatvető is harcképtelenné vált volna - írja a portfolio.hu.

Az ukrajnai háború egyik legnépszerűbb twitteres OSINT-fiókja, a Militaryland.net nemrég egy fotót közölt arról, hogy egy ilyen HIMARS-rendszert oroszországi orosz származású, Kijevet segítő harcosok őriznek, az Orosz Önkéntes Hadtest tagjai. Emblémájuk egyértelműen látható a HIMARS mellett parkoló terepjárón.

Nyilván az ukránok ezzel a fényképpel is azt akarják bizonyítani, hogy csak azokat az oroszokat tekintik ellenségüknek, akik támogatják Putyin háborúját.

?Members of Russian Volunteer Corps (Russian volunteers fighting alongside Ukrainian troops) standing guard next to US-supplied HiMARS MLRS. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/zc7L5pLp89 — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) November 27, 2022