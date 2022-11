Keresztény halászok csaptak össze a rendőrökkel, sok a sebesült

A főleg keresztény halászemberekből álló tüntetőcsoportok az ellen tiltakoznak, hogy a Gautam Adani üzletember beruházásában épülő új kikötő ellehetetlenítené a megélhetésüket.

A beszámolók szerint a tüntetők megakadályozták a kikötőt építő cég járműveinek behajtását annak ellenére, hogy bírósági döntés tette lehetővé a munka folytatását.

A rendőrség és a tüntetők összecsapásaiban 36 rendőr és legalább 46 tüntető sebesült meg, és több tüntetőt őrizetbe vettek. A letartóztatások miatt tiltakozó tüntetők százai a rendőrség épületéhez vonultak, autókat rongáltak meg, valamint az épületbe behatolva annak felgyújtásával fenyegetőztek, és összecsaptak a személyzettel.

Az építkezés már három és fél hónappal ezelőtt leállt, mert a tüntetők eltorlaszolták a munkaterület bejáratát arra hivatkozva, hogy a partszakaszon tapasztalható talajeróziót az építkezés okozta.

A kivitelező cég a tüntetések hatására azt közölte: a kikötő minden szempontból törvényesen épül, és vizsgálati eredményeket idézve azt állította, hogy a parti állagromlás nem az építkezés miatt történt, hanem természetes okai vannak.

A Forbes magazin által Ázsia leggazdagabb emberének becsült, a kikötői és logisztikai tevékenységéről ismert Gautam Adani egy 900 millió dolláros beruházás keretében építi a kikötőt, amellyel a jól jövedelmező kelet-nyugati kereskedelembe szeretne bekapcsolódni.

