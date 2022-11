Már vészhelyzeti működésre készülnek az ukrán bankok

Az orosz erők kivonulásuk előtt elpusztították a kritikus infrastruktúrát Herszonban - tájékoztatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton. Az elnök videóüzenetében elmondta, hogy a telekommunikációs, az elektromos, az ivóvíz- és a fűtéshálózat is megsemmisült. Azt ígérte, mindent helyre fognak állítani.

Herszon volt az egyetlen megyeszékhely, amelyet az orosz csapatoknak sikerült elfoglalniuk az ukrajnai háború februári kezdete óta. Zelenszkij szerint az ukrán hadsereg több mint hatvan települést foglalt vissza Herszon megyében. A Maxar Technologies által közreadott képen a dél-ukrajnai Herszon közelében lévő megrongált antonivkai Dnyeper-híd 2022. november 11-én. Ezen a napon az orosz fegyveres erők befejezték egységeik visszavonását Herszon városából és átcsoportosítását a Dnyeper folyó bal partjára. MTI/AP/Satellite image Š2022 Maxar Technologies A megrongált antonivkai Dnyeper-híd 2022. november 11-én. MTI/AP/Satellite image Š2022 Maxar Technologies

Az ukrán vezető a SkyNews szerint azt is elmondta, hogy a régióba érkező ukrán katonáknak közel 2000 aknával, drótokkal és fel nem robbant gránátokkal is meg kellett küzdeniük.

A Reuters alapján a portál azt is írja, hogy az ukrán központi bank vasárnap bejelentette:

felkészíti az ország bankrendszerét arra, hogy vészhelyzetben is működjön,

például esetleges áramszünetek esetében. A Telegramon az ukrán központi bank közölte, hogy "az ország 14 rendszerszinten fontos bankjának életképességét tervezik biztosítani. Ha feltétlenül szükséges, a Nemzeti Bank elsősorban az állami tulajdonú bankok létfontosságú tevékenységét fogja biztosítani".

Oroszország szisztematikusan támadja az ukrajnai területek infrastruktráját, hosszú és rendszeres áramszüneteket okozva.

A kiszo.net idézte a DTEK energiaipari vállalat megbízott igazgatóját, aki szerint jelenleg Herszonra úgy kell tekinteni, mint olyan régióra, ahol egyáltalán nincs áram. "A megszállók a teljes elektromos rendszert megsemmisítették" – mondta Dmitro Szaharuk.

A megbízott igazgató emlékeztetett, Kijev megye visszafoglalása után a hálózat helyreállítása

30 napot vett igénybe.

Ebből kiindulva, a munkálatokra Herszon megyében is körülbelül ennyi időre lesz szükség. Rendkívül heves harcok Donyeckben



"De az egységeink bátran védekeznek - ellenállnak a megszállók szörnyű nyomásának, megőrzik a védelmi vonalainkat" idézte szavait a Zelenszkij azt is hangsúlyozta, hogy eközben Donyeckben nap mint nap ádáz küzdelem zajlik, de az ukrán csapatok a hatalmas nyomás ellenére is bátran tartják a védvonalakat. Elmondása szerint az ott egyszerűen maga a pokol, minden nap rendkívül heves harcok folynak."De az egységeink bátran védekeznek - ellenállnak a megszállók szörnyű nyomásának, megőrzik a védelmi vonalainkat" idézte szavait a Portfolio

(A nyitóképen: Aknavetőgránátok az orosz megszállás alól felszabadított Herszon megyei Arhanhelszke településen 2022. november 6-án.)

Nyitókép: MTI/EPA/Hannibal Hanschke