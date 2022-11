Ukrán zászlók lobognak Herszon felett

Kora reggelre az összes orosz katona elhagyta Herszont át átkelt a Dnyeper folyó keleti partjára. Ezt a moszkvai védelmi minisztérium közölte. Azt is hozzátették, hogy minden katonai járművet és hadfelszerelést magukkal vittek a katonák.

Herszon volt az egyetlen megyeszékhely Ukrajnában, amit az oroszoknak sikerült elfoglalniuk. Visszavétele komoly siker az ukrán hadsereg számára. A Kreml szóvivője ugyanakkor tagadta, hogy a város elvesztése miatt csorbát ejtett volna Valagyimir Putyin tekintélyén.

A BBC arról számolt be, hogy összeomlott az a híd, amelyen az orosz katonák elhagyták a várost. Moszkvai közlés szerint csapataik maguk rombolták le az átkelőt a visszavonulás befejeztével.

Herszonban egyébként spontán ünneplés folyik, az emberek a város különböző pontjain köszöntik az ukrán hadsereg katonáit.

