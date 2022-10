38 éven át ült a börtönben ártatlanul

A 69 éves Maurice Hastings pénteki Los Angeles-i sajtótájékoztatóján azt mondta, nem lett megkeseredett ember, előre néz, élvezni akarja az életet.

George Gascón kerületi ügyész elmondta, végül DNS-vizsgálattal tisztázták Hastings ügyét, amelyben korábban „szörnyen igazságtalanul” jártak el.

A férfira 1988-ban szabtak ki életfogytiglani börtönbüntetést egy harmincéves nő öt évvel korábbi elrablása, megerőszakolása és meggyilkolása miatt. Hastings már 2000-ben DNS-vizsgálatot követelt. Ügyére később a Los Angeles Innocence Project nevű szervezet figyelt fel, amely azon fáradozik, hogy ártatlanul elítéltek ügyét tisztázzák DNS-vizsgálatokkal.

Maurice Hastings was convicted of murder and sentenced to life without parole in 1988. He's always maintained his innocence -- and DNA finally proved him right. He walked out of prison a free man last week https://t.co/AbyEKzEkQq — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) October 29, 2022