Amerikai vélemény: küszöbön a Tajvan elleni támadás

Az amerikai haderőnek fel kell készülnie arra, hogy választ adjon, ha Kína megtámadja Tajvant, amely akár az idei évben is bekövetkezhet. A Telegraph beszámolója szerint Michael Gilday tengernagy ezt az Atlantic Council konferenciáján hangoztatta.

A cikket idézve, a portfolio.hu azt is megemlíti, hogy az admirális közölte még: Washingtonban arra számítanak, hogy a Tavjan elleni hadjárat 2027-ig be fog következni. Ez azonban akár már az idén is megtörténhet.

"Nem akarok riogatni, de nem kizárható, hogy minden kívánságunk ellenére így fog történni”

– Michael Gilday. Korábban az amerikai haditengerészet egy másik admirálisa a Kongresszus előtt mondta azt, hogy szerinte Kína 2027-ben megtámadja Tajvant.

Gilday tengernagy úgy vélte, az amerikai haditengerészetnek fel kell készülnie arra, hogy akár holnap választ tudjon adni a kínai katonai agresszióra, ezért „gyorsabb, halálosabb” hadiflottát kell fejlesztenie és fenntartania.

Hszi Csinping kínai elnök a héten zajló kommunista pártkongresszus során is többször hangsúlyozta: Tajvan újraegyesülése Kínával elkerülhetetlen, ennek pedig akár katonai erővel is hajlandók érvényt szerezni.

