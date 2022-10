Alexander Van der Bellen, a TikTok bajnoka

A 78 éves régi-új államfő eddig is nagy népszerűségnek örvendett Ausztriában, de a hosszú kampány során erre még inkább rátett egy lapáttal.

Elemzők szerint győzelme a többi között annak köszönhető, hogy mindvégig nemcsak megnyerő, hanem korát is meghazudtolva meglehetősen innovatív kampányt folytatott, ami különösen a fiatalokra volt nagy hatással. Noha a hét induló közül messze ő volt a legidősebb, leginkább ő volt jelen a közösségi médiában, amivel az első választókat is sikerrel célozta meg.

A Twitter, a TikTok ugyanúgy eszköztárához tartozott, mint azok a videók, amelyeken olykor vidám sztorikat mesélt, vagy épp saját magát interjúvolta meg.

A felmérések szerint nagyrészt ennek köszönhette, hogy csaknem minden második 30 év alatti szavazó rá adta le voksát.

Persze győzelme nemcsak ennek tulajdonítható, hanem annak is, hogy maga mögé állította az erősen konzervatív vidéki választók nagy részét is. A korábbi zöld párti politikus – akárcsak a 2016-os elnökválasztási kampánya során – ezúttal sem riadt vissza attól, hogy a hazaszeretet, illetve a hazához való kötöttség jelszavát tűzze zászlajára. Ezzel valósággal elorrozta a radikális jobboldal, mindenekelőtt az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) kampányainak fő tartalmát, amit a patriotizmus állandó és elcsépeltnek tűnő hangoztatása hatott át. Az FPÖ hívei most szembesülhettek azzal, hogy egy hivatalban lévő elnökhöz ezek a jelszavak jobban illenek.

Van der Bellen pontokat szerzett azzal is, hogy a kampány során feledtesse korábbi magatartását Vlagyimir Putyinnal szemben. Az elmúlt években ugyanis – egészen az Ukrajna elleni orosz támadásig – Putyinnal szemben több alkalommal is feltűnő szívélyességgel lépett fel. Az elmúlt hónapokban azonban több alkalommal is élesen elítélte az orosz agressziót. Vlagyimir Putyint diktátornak nevezte, és a Kreml vezetője által veszélyeztetett európai demokrácia védelmére szólított fel.

Értékelések szerint az általa folytatott kampány mértékadó lehet a jövőbeni osztrák választási kampányok számára.

