A francia BFMTV-re hivatkozva az Origo arról ír, hogy a Total "túlbuzgalma" miatt elfogyott a benzin a vállalat kútjain.

Korábban a 30 eurócentes állami támogatást további 20-szal fejelte meg a kúthálózat, a roham következménye pedig az lett, hogy az elmúlt napokban kiapadtak a Total kútjai Franciaországban.

Közben ráadásul - szeptember 27-én sztrájkba léptek a TotalEnergies dolgozói, a munkabeszüntetés részeként a finomítókból és a petrolkémiai központokból nem szállítanak üzemanyagot a töltőállomásokra.

A sztrájk elhúzódása esetén a Total 2 heti tartalékja is veszélybe kerül, így akár a hipermarketek saját márkás töltőállomásait is bezárhatják, mert a Total hozzájuk is szállít.

A Total "kiszáradása" nem mellékesen azt üzente az autósoknak, hogy üzemanyaghiány van, így az embrerek megrohamozták már az egyéb benzinkutakat is, magasabb ár mellett.

Nyitókép: stefanamer/Getty Images