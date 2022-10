Száz éve nem volt példa ilyen pusztító hurrikánra – egy Floridában élő magyar beszámolója

Papp Gábor és családja az észak-floridai Jacksonville-ben él. Őket szerencsére csak a hurrikán széle érintette, a vihar szeme főként a Fort Myers–Cape Canaveral tengely mentén mozgott, óriási pusztítást végezve.

Az Ian névre keresztelt forgószél mintegy 250 kilométer/órás széllökésekkel csapott le szerda este a floridai partokra, rengeteg vizet kisodorva az óceánból a szárazföldre. A férfi elmondása szerint 2,2 millió, vagyis egy budapestnyi ember maradt áram nélkül; a hatóságok előre figyelmeztettek, hogy aki teheti, töltse fel és hozza üzemképes állapotba a generátorait, mert az elektromos művek – a végzetes áramütéses balesetek elkerülése végett – lekapcsolja az áramot.

Tampa környékén több mint kétmillió embert szólítottak fel, hogy hagyja el az otthonát – a távozók fegyelmezetten, hosszú tömött sorokban hagyták el a Floridai-félszigetet. Papp Gábor tapasztalata szerint a lakosság szervezetten működött közre a hatósági intézkedésekben, és mindent megtett annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb áldozat legyen.

Ennek ellenére szép számban akadtak olyanok is, akik nem voltak hajlandóak elhagyni az otthonaikat. Őket arra kérték a hatóságok, hogy próbáljanak meg élelmiszer-tartalékokat képezni legalább egy hétre, és tároljanak el vizet a fürdőkádakban, mert ilyenkor a vízellátás is akadozik, illetve szünetel. Sőt, arra is felhívták a figyelmet, hogy mindenki kerülje a mosást, mosogatást, csökkentve ezzel a csatornák használatát, hogy a keletkező rengeteg csapadékvíz el tudjon folyni.

KAPCSOLÓDÓ Képeken Ian szörnyű pusztítása – legkevesebb 42 halott Floridában Floridában már legkevesebb 42 halálos áldozatot találtak meg az Ian-hurrikán után a mentőegységek – közölték...

Arra is kitért, hogy a rendőrség, a seriffhivatalok, a tűzoltóságok és önkormányzatok naponta több alkalommal is tájékoztatást tartottak az embereknek a legfrissebb fejleményekről, illetve arról, hogy milyen készültség van, és milyen telefonszámokat lehet hívni lokálisan. Utóbbi azért is fontos, mert a 911-es központi segélyhívó számra ilyenkor annyi jelzés érkezik, hogy nem minden esetben tudják már kezelni – ezért maguk a megyék üzemeltetnek segélyhívószámot a gyorsabb ügyintézés érdekében.

„Nagyon nagy felkészültséggel várták a hurrikánt a biztonsági szervek, tudták, hogy nagyon-nagy hatásfokkal fog sajnos megérkezni” – fogalmazott a férfi az InfoRádiónak. Az Ian hurrikán a mérések alapján végül 4-es szinten csapott le, de rövid időre a legmagasabb, 5-ös szintet is elérte a veszélyességi foka, amire száz éve nem volt példa a környéken.

Papp Gábor arra is felhívta a figyelmet, hogy

egy ilyen erejű hurrikánt a tapasztalatok szerint – heteken belül – több kisebb is szokott kísérni, tehát egyelőre még nincsenek megnyugtató állapotok.

Szerinte ezért érdemes a készleteket nem felélni.

Közben a károk helyreállítására a Nemzeti Gárda 40 ezer fős állományát már kirendelték New York államból. Papp Gábor megjegyezte, a rengeteg vízzel nagyon sok veszélyes vadállat, például aligátorok és kígyók kerültek emberek lakta területekre, amire külön is felhívták a figyelmet. Az elektromos hálózatot szintén 40 ezer elektromos szakember kezdte javítani.

A család ezen a YouTube-csatornán folyamatosan megosztja a hurrikánélményeit.

Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon