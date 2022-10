Képeken Ian szörnyű pusztítása – legkevesebb 42 halott Floridában

A hurrikán helyi idő szerint délután ismét elérte a szárazföldet Dél-Karolina partjainál, károkat és áradásokat okozott, de ereje meg sem közelítette a dél-nyugat-floridai pusztítást. Az Ian-hurrikán Dél-Karolinában óránként 70 mérföldes sebességgel ért partot, és folyamatosan veszít erejéből, ahogy észak felé halad.

A vihar szerdán éjjel 4-es erősségű hurrikánként óránként 155 mérföldes (240 kilométeres) széllökésekkel csapott le Florida dél-nyugati partvidékére, Fort Myers városának jó részét a földdel téve egyenlővé.

A péntek esti összesítés szerint a vihar nyomán több államban, összesen mintegy két millió háztartásban nem volt áram; Floridában 1,57 millió, Észak-Karolinában 263 ezer, Dél-Karolinában 165 ezer, és Virginia állam déli részén további 52 ezer háztartás maradt áram nélkül. Fort Myers, 2022. szeptember 30. Légi felvétel az Ian hurrikán pusztításáról a Florida állambeli Fort Myers városban 2022. szeptember 29-én. A négyes erősségű hurrikán özönvízszerű esőzéssel és közel 250 kilométer per órás széllel csapott le Florida partjaira. A vihar miatt több mint 2 millió ember maradt áram nélkül. MTI/AP/Wilfredo Lee Venice, Florida - 2022. szeptember 30. Forrás: Tristan Wheelock/Bloomberg via Getty Images

A mentés, a kárelhárítás és -felmérés Floridában folytatódott, Dél-Karolinában is megkezdődött a károk összegzése és a vihar nyomainak felszámolása.

Közben Florida kormányzója határozottan figyelmeztette azokat, akik megpróbálnák kihasználni a vihar okozta nehéz helyzetet, mások szenvedését. Ron DeSantis péntek esti tájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy Florida a jogrend állama és a jogrend közössége.

„Még csak ne is gondoljon senki fosztogatásra”

– jelentette ki, hozzátéve, hogy Florida a "második alkotmány-kiegészítés állama", amivel az Egyesült Államok alkotmányának, önvédelem jogáról szóló kitételére utalt. Orlando, Florida - 2022. szeptember 29. Forrás: Gerardo Mora/Getty Images Bonita Springs, Florida - 2022. szeptember 29. Forrás: Sean Rayford/Getty Images Fort Myers, 2022. szeptember 29. Drónnal készült felvétel megrongálódott hajókról az Ian hurrikán elvonulása után a Florida állambeli Fort Myers kikötőjében 2022. szeptember 29-én. A négyes erősségű hurrikán özönvízszerű esőzéssel és közel 250 kilométer per órás széllel csapott le Florida partjaira. A vihar miatt több mint 2 millió ember maradt áram nélkül. MTI/EPA/Tannen Maury Fort Myers Beach, Florida - 2022. szeptember 29.Forrás: Thomas Simonetti for The Washington Post/Getty Images

Nyitókép: Douglas R. Clifford