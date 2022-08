Volodimir Zelenszkij ismét nagyot kér a nyugati országoktól, Moszkva reagált

Az oroszok saját világukban élnek egészen addig, amíg meg nem változtatják azt - nyilatkozta Volodimir Zelenszkij a The Washington Postnak. Jelenleg az orosz állampolgárok hozzájuthatnak az uniós és amerikai vízumhoz is, és Zelenszkij friss felvetése sem számíthat komoly támogatásra, mivel Oroszország kiterjedt üzleti kapcsolatrendszerrel rendelkezik, valamint Egyiptom, Törökország és az Egyesült Arab Emirátusok is örömmel fogadja az orosz turistákat.

Kaja Kallas észt miniszterelnök ugyanakkor arról twittelt kedden, hogy Európába utazni privilégium, nem alapvető emberi jog, ezért meg kellene állítani az oroszoknak történő vízumkiállítást, Edgars Rinkevics lett külügyminiszter pedig már a múlt hónapban úgy vélekedett, az uniós államoknak humanitárius okokat leszámítva korlátoznia kellene a vízumkiállítást. Ezt Finnország is támogatja a BBC cikke szerint.

"Nem helyes, hogy miközben Oroszország agresszív, brutális háborút folytat Európában, az oroszok normális életet élhetnek, utazhatnak Európában, turisták lehetnek"

- nyilatkozta Sanna Marin finn miniszterelnök.

Észtország és Finnország várhatóan fel is veti a vízumkérdést az uniós külügyminiszterek találkozóján.

Peszkov elítéli a javaslatot

Vlagyimir Putyin elnök szóvivője, Dmitrij Peszkov elítélte Zelenszkij javaslatát, mondván, hogy "ezt csak rendkívül negatívan lehet értékelni".

"Az oroszok vagy Oroszország elszigetelésére irányuló minden kísérlet kilátás nélküli" - fogalmazott.

A schengeni vízumok birtokosai 90 napon át tartózkodhatnak az Európai Unióban turisztikai vagy üzleti célból, a huszonhat országban szabadon utazhatnak is ezen periódus alatt. Ennek megfelelően az oroszok annak ellenére, hogy Oroszországnak nincs már légi összeköttetése az EU-val, szabadon utazhatnak területén.

A szankciós listákra kerülők vannak csak kitiltva a blokkból.

A február 24-én indított invázió hatására több tízezer orosz is elhagyta otthonát: politikai aktivisták mellett olyan oroszok is, akik jobb lehetőségeket látnak a külföldi életben.

Ez lenne a legfontosabb reakció

Zelenszkij szerint a legfontosabb szankció a határok lezárása lenne azzal az országgal szemben, amely mástól veszi el földjét. Az ukrán elnök korábban már elítélte, hogy a nyugatiak nem tiltották meg az orosz gáz és olaj importját - az innen származó bevétel segíti Putyin ukrajnai céljainak elérését. Az orosz invázió több ezer ember életét követelte már eddig is és ukránok millióit kényszerítette arra, hogy külföldre meneküljenek, főként Lengyelországba és más közeli uniós országokba.

Az ukránok haragja az orosz nyelv használatában is megmutatkozik:

egyes ukrán hírességek már arról nyilatkoztak, hogy többé nem szólalnak meg oroszul nyilvánosan, Kijevben pedig online szavazáson kerestek új nevet orosz nevet viselő metróállomásoknak.

A Lev Tolsztoj teret Vaszil Sztusz térre nevezik át, a Dnyeper Hőseiből pedig Ukrajna Hősei lesz. A Druzsbij Narodiv, azaz népek barátsága állomás a Botanikus nevet kapja.

A vízumtilalom már működik pár országban

A balti országok, melyek korábban szovjet tagállamok voltak, támogatják legerősebben a szankciókat. Észtország és Lettország már nem ad ki schengeni vízumot oroszoknak, pedig nagy számú orosz kisebbség él területükön. A más EU-tagállamok által kiadott schengeni vízummal rendelkező oroszok azonban továbbra is beléphetnek a balti államokba és továbbutazhatnak.

Bulgária diplomáciai vitába keveredett Oroszországgal, és már nem adnak ki egymás állampolgárai számára turistavízumot. Dmitrij Peszkov ezt az álláspontot

a második világháború előtti nacionalista hozzáálláshoz

hasonlította.

"Barátságtalanságukban sok ilyen ország belecsúszik a feledékenységbe, és olyan kijelentésekhez folyamodnak, amelyeket nyolcvan évvel ezelőtt több európai országtól hallottunk" - fogalmazott.

Nyitókép: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat