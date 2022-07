Drámai felvételeken a volt japán miniszterelnök elleni merénylet (18+)

Mint arról az Infostart is beszámolt, a helyi média szerint a volt kormányfő nem mutatott életjeleket, Macuno Hirokazu, a japán kormány főtitkára pedig később arról tájékoztatott, hogy egyelőre nem tudnak biztosat az állapotáról.

A média korábban a kormányzó Liberális Demokrata Pártra (LDP) hivatkozva arról számolt be, hogy Abe a támadás után eszméletlen volt és a nyakán vérzett.

A Kyodo japán hírügynökség szerint Abét hátulról lőtték le. A rendőrség őrizetbe vett egy 40 év körüli férfit, a feltételezett elkövetőt, a hatóságok pedig lefoglaltak egy fegyvert is.

A volt miniszterelnökre délelőtt, helyi idő szerint fél tizenkettő körül lőttek rá Narában. A 67 éves volt kormányfő éppen beszédet mondott a vasárnapi szenátusi választások kampányrendezvényén, amikor lövések dördültek el. Egy az NHK japán közszolgálati televíziónak nyilatkozó szemtanú azt mondta, az első lövést sokan játéknak gondolták, Abe a második lövésnél esett össze, ekkor már szikrát és füstöt is lehetett látni.

Az NHK és a Kyodo egyaránt arról számolt be, hogy Abét légi úton kórházba szállították, és úgy tűnt, hogy leállt a szíve és a légzése - ez a Japánban használt kifejezés az életjelek hiányát jelzi, és általában megelőzi a hivatalos halotti bizonyítvány kiadását.

A merényletről több videó is felkerült a közösségi hálózatokra:

The moment that Japanese Former PM Shinzo Abe was shot. Looks to be a DIY shotgun. pic.twitter.com/sC0yzzfIob — Global: MilitaryInfo (@Global_Mil_Info) July 8, 2022

Moment of the shooting of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Abe was shot with a shotgun, now doctors are fighting for his life.



The suspect in the attack has already been detained, his name is Tetsuya Yamagami, the man's motives are being investigated. pic.twitter.com/DllB1QkGxE — Spriteer (@spriteer_774400) July 8, 2022