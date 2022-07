Pert nyert a Mol Horvátországal szemben

A washingtoni Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID) a Molnak adott igazat a horvát kormánnyal szemben. Erről a Világgazdaság számolt be a zágrábi Vecernij list című újság értesülései alapján.

A magyar olajtársaság 2013-ban indított pert azért, mert a zágrábi vezetés nem teljesítette bizonyos korábbi ígéreteit és ezzel veszélyeztette a Mol horvátországi befektetéseit. Válaszul a horvát kormány azzal vádolta meg a magyar olajipari céget, hogy korrupcióval szerzett tulajdont a helyi INA olajtársaságban. Erre hivatkozva egy zágrábi bíróság hat év börtönt szabott ki Ivo Sanader volt horvát miniszterelnökre, Hernádi Zsoltot a magyar társaság vezérigazgatóját pedig két év elzárással akarták büntetni. Hernádi többször is fellebbezett, ügye jelenleg a horvát alkotmánybíróság előtt fekszik. Most viszont a washingtoni bíróság elutasította a horvátok korrupciós vádjait is.

Ez már a második per, amit a Mol megnyert a zágrábi vezetés ellen. Az első Svájcban az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága (UNCITRAL) előtt zajlott. Azt az akkori horvát kormány kezdeményezte válaszul a Mol washingtoni keresetére, de akkor is a magyar cégnek lett igaza.

A Mol egyébként egymilliárd dolláros kártérítést követelt, de a bíróság csak 250-300 milliót tartott jogosnak, ami 100-120 milliárd forintnak megfelelő összeg.

A Mol 2003-ban szerzett 25 százalékos részesedést a horvát INA olajtársaságban, majd 5 évvel később újabb 22,15 százalékot vásárolt, és kezdeményezte a irányítás átvételét. Jelenleg 49,08 százalék a magyar részesedés a horvát olajcégben.

Nem sokkal a washingtoni döntés kiszivárgása után lemondott a horvát pénzügyminiszter. Azt nem nem lehet tudni, hogy Zdravko Maric lemondása összefüggésben van-e a Mol győzelmével.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd