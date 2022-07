Javult Ausztria földgázellátása

A szerződésekben rögzített mennyiségnek már 60 százaléa érkezik Ausztriába, ami javulás a korábbi 50 százalékhoz képest. Ezt az OMV olajtársaság jelentette be Bécsben.

A Reuters hírügynökség által idézet közlemény szerint

ezzel javult Ausztria gázellátása.

Ezért nincs is szükség arra, hogy korlátozásokat vezessenek be. Az energia szektor is része annak a gazdasági háborúnak, amely az Ukrajna elleni támadás nyomán bontakozott ki az Európai Unió és Oroszország között.

Mint arról korábban az Infostrat is beszámolt, emelkedtek az európai gáz árak azt követően, hogy a Gazprom egyik illetékese a moszkvai parlamentben azt javasolta, a cseppfolyósított gázért is rubellel kelljen fizetni.

Nyitókép: Education Images/Universal Images Group via Getty Images