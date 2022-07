Az LNG-piacra is nyomást helyeznének Vlagyimir Putyin bejelentése szerint

A cseppfolyósított földgáz értékesítésére nem vonatkozik a rubelben való elszámolás, de az erre való kiterjesztést is meg kell fontolni – jelentette ki hétfőn az Állami Dumában tartott beszédében a Gazprom főosztályvezető-helyettese. Az orosz Interfax és a Reuters tudósítását idézve a Portfolio azt írta, Kirill Popolusz javaslata nem meglepő azután, hogy a múlt héten lényegében kiszorította az egyik legnagyobb LNG-kitermelő projektből (Szahalin-2) a külföldieket az orosz állam.

A hírügyökség értékelése szerint nagyobb kontrollt (nyomásgyakorlást) akarnak az oroszok a vezetékes földgázt helyettesítő "menekülőtermékben" is. Ennek oka az lehet, hogy az Oroszországtól való függetlenedés céljával Európa sok országa felpörgette az LNG-szállításokat. Moszkva azzal fenyeget, hogy gázválságot robbanthat ki a gázszállítások csökkentésével vagy egyenesen megszüntetésével, és így a téli fűtési szezon előtt az európai országok nem tudnák kellőképpen feltölteni a gáztározóikat.

Bár a rubeles elszámolás voltaképpen technikai változtatás, néhány ország nem volt hajlandó alkalmazni. Most Putyin több országra is nyomást gyakorolhat ennek az LNG-kereskedelemben való bevezetésével, mert például az európaiak közül Spanyolország lényeges vevő ebben a szegmensben, illetve például Japán a saját LNG-importjának 10 százalékát a Szahalin-2 projektből biztosította (két nagy japán cég tulajdonos is volt a kitermelésben).

Oroszország a világ LNG-exportjának kb. 8 százalékát adja évi 40 milliárd köbméteres kapacitással, és a két fő LNG-termelő az említett Szahalin-2, illetve a Novatek Jamál-LNG projektje és a legtöbb vevő ázsiai, így tehát a rubelben fizetés meglebegtetése nemcsak európai, hanem ázsiai vevőkre is nyomást helyezhet.

Nyitókép: Mischa Keijser/Getty Images