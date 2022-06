Már több száz gyerek halt meg az ukrajnai háborúban

Egyetlen éjszaka alatt 48 orosz cirkáló rakétát lőttek ki kizárólag civil célpontokra Ukrajnában – írja Mihajlo Podoljak, ukrán elnöki tanácsadó a hivatalos Twitter-oldalán. Azzal vádolta Oroszországot, hogy még mindig igyekszik megfélemlíteni Ukrajnát, pánikot kelteni.

48 ?? cruise missiles. At night. Throughout whole Ukraine. Exclusively on civilian targets… Russia is still trying to intimidate Ukraine, cause panic and make people be afraid of Z-monsters… Ukraine knows everything and ready for anything. And it will punish for all the evil… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 25, 2022