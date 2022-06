Orosz hadihajót lőttek ki az ukránok - videó

A dél-ukrajnai Odessza megye kormányzója, Makszim Marcsenko arról számolt be, hogy az ukrán hadsereg két Harpoon típusú, hadihajók ellen használt manőverező robotrepülőgéppel eltalálta a Fekete-tengeren az orosz erők Vaszilij Beh nevű vontatóhajóját, amely az odesszai régió déli részén található, orosz megszállás alatt lévő Kígyó-szigetre szállított katonákat, lőszert és fegyvereket.

A Vaszilij Beh 2017 óta teljesített szolgálatot a fekete-tengeri orosz hadiflotta kötelékében - tette hozzá az ukrán hadsereg Facebookon.

Better video, clearly shows the Russian tug being hit by two Ukrainian antiship cruise missiles https://t.co/spvmBlfFzK pic.twitter.com/wJni7UsgNy — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 17, 2022