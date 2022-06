Együtt utazott Kijevbe Franciaország, Németország és Olaszország vezetője

Az ukrán fővárosba utazott Emmanuel Macron francia elnök, Olaf Scholz német kancellár és Mario Draghi olasz kormányfő - jelentette csütörtökön a La Repubblica című olasz napilap.

A három vezető Lengyelországban szállt különvonatra. Macron, Scholz és Draghi "éjszakai" találkozót tartott a délkelet-lengyelországi Rzeszowban, ahol nemzetközi repülőtér található, mielőtt továbbutaztak Kijevbe - számolt be a ZDF.

A La Repubblica fotót is közölt a vonaton utazó politikusokról.

A francia elnök hivatala is megerősítette, hogy a három vezető együtt szállt fel a Kijevbe tartó különvonatra.

Látogatásuk megszervezése hetekig tartott, mivel a politikusok igyekeztek leküzdeni a háborúra adott válaszukkal kapcsolatos ukrajnai kritikákat.

Kijev bírálta Franciaországot, Németországot és kisebb mértékben Olaszországot is, mert szerinte késlekedtek az országnak nyújtott támogatásokkal. Azzal vádolta őket, hogy lassan szállítanak fegyvereket, és hogy saját jólétüket Ukrajna szabadsága és biztonsága elé helyezik. Nyilatkozatok Olaf Scholz német kancellár érkezésekor Berlin folyamatos támogatásáról biztosította Ukrajnát. Kifejtette: "nem csak szolidaritást akarunk tanúsítani, hanem biztosítani akarjuk Ukrajnát arról, hogy az általunk szervezett segítség - a pénzügyi és a humanitárius folytatódik, a fegyverek terén ugyanúgy". A támogatás addig folytatódik, amíg szükséges - tette hozzá. Úgy vélekedett az Moszkvával szemben bevezetett uniós szankciók hozzájárulnak ahhoz, hogy Oroszország feladja tervét és kivonja csapatait - "mert ez a cél". Macron érkezés után azt mondta, hogy "ez egy fontos pillanat. Az egység üzenetét küldjük az ukránoknak".

Arra a kérdésre, hogy miért éppen most kerül sor a látogatásra, a francia elnöki hivatal egyik tisztviselője azt mondta, úgy gondolták, hogy a legjobb, ha közvetlenül a jövő heti EU-csúcs előtt teszik meg, amelyen az ukrán csatlakozás kérelemről is szó lesz. Az Európai Bizottság pénteken határoz arról, hogy javasolja-e tagjelölt státus megadását Ukrajnának, de a kérdésben a tagállamoké a döntő szó.

