Navracsics Tibor: akár újra lehet intézményes kapcsolat a Fidesz és az Európai Néppárt között

Kedden, a várakozásoknak megfelelően, Manfred Webert választották meg az Európai Néppárt új elnökének. Bár a Fidesz tavaly márciusban kilépett a Néppártból, a tisztújító kongresszuson mégis részt vett egy fideszes politikus: Navracsics Tibor. A területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszter az InfoRádiónak azt mondta: 2003 - a kettős tagság lehetővé válása - óta a Kereszténydemokrata Néppárt tagja is. A tisztújításon pedig KDNP-sként vett részt, ez a párt ugyanis továbbra is tagja az Európai Néppártnak - mondta Navracsics Tibor. Elismerte: látogatásának célja az volt, hogy javítson a Fidesz és a Néppárt viszonyán, ugyanis a KDNP egyfajta híd lehet a Fidesz és a Néppárt között.

"A látogatás célja részemről az volt, hogy azokat a személyes kapcsolatokat, amelyeket korábban mint néppárti biztos kialakítottam, azokat újraélesszem vagy életben tartsam."

Navracsics Tibor szerint a néppárti politikusok nem zárkóztak el attól, hogy szorosabbra fűzzék a viszonyt a Fidesszel. A politikus azt mondta újra lehet formális, intézményes kapcsolat a két fél között, akár azt is el tudja képzelni, hogy a Fidesz visszalép a Néppártba.

"A jövő szerintem ebből a szempontból most is nyitott. A KDNP tagsága az Európai Néppártban nagyon nagy lehetőség, és nyilván nagyon nagy felelősség is. Az pedig, hogy a Fidesz és az Európai Néppárt milyen közel képzeli el az együttműködést - akár egy újbóli tagsággal, akár egy intézményesített együttműködéssel -, úgy érzem, hogy csak rajtuk múlik."

Navracsics Tibor szerint a kapcsolat javításához bizalomépítésre, az egymással kapcsolatos kritikák megbeszélésére van szükség.

A Fidesz tavaly arra hivatkozva szakította meg a kapcsolatát a jobbközép európai pártcsaláddal, hogy a Néppárttal kapcsolatos jogi és politikai aggályaikat nem vették figyelembe. Az Európai Néppárt ugyanakkor addigra kilátásba helyezte a magyar kormánypárt kizárását. A pártcsalád évek óta kritizálta a Fidesz politikáját, a viszony pedig akkor romlott meg igazán, amikor 2018-ban a néppárti képviselők egy jelentős része megszavazta a Sargentini-jelentést, és így hozzájárult ahhoz, hogy uniós eljárás induljon Magyarország ellen.

Navracsics Tibor az MTI-nek nyilatkozva elmondta még, hogy Donald Tusk volt lengyel miniszterelnök, az Európai Néppárt korábbi elnöke távozásával megnyílik a lehetőség arra, hogy új időszak kezdődjön az EPP-ben. A néppárti politikusokkal folytatott beszélgetések újjáélesztették az Európai Parlament (EP) legnagyobb pártcsoportjával, az EP EPP-frakciójával korábban ápolt kapocslatrendszereket, amik hozzájárulnak az uniós források megszerzéséhez - tette hozzá.

Az InfoRádiónak nyilatkozott Hölvényi György, a kereszténydemokraták EP-képviselője is, aki szerint az, hogy a leköszönő Donald Tusk helyett Manfred Webert választották meg a pártcsalád elnökének, egy lehetőség.

"Lehetőség akkor, ha a különböző erővonalakat képes Manfred Wéber egyesíteni és az európai politikai színtéren sikeresen megjeleníteni. Ennek lényege, hogy az eddigiektől eltérően az EPP-nek fölismerhető karaktert kell adni. Nem lehet az, hogy minket tematizáljanak, sokkal inkább nekünk kell tematizálni. Ettől még a sajnos az utóbbi évekre visszatekintve is messze vagyunk. Szóba jöhető téma lehet Európa biztonsága, az európai demográfiai helyzet, az európai kis- és középvállalkozások versenyhelyzete a nagy nemzetközi multinacionális cégek mellett. Nagyon sok olyan téma van tehát, amely a Néppártnak a sajátja lehet és a sajátja is volt. Ezeket kell tulajdonképpen visszaszereznie, mert enélkül elképzelhetetlen egy 2024-es sikeres választás" - fejtette ki a KDNP EP-képviselője. Helyreállítási terv - idén mindenképp aláírná a magyar kormány A koronavírus-járvány utáni helyreállítást segítő uniós alap forrásainak folyósítását lehetővé tevő nemzeti terv aláírásához vezető folyamat bonyolult, a magyar kormány mindent megtesz, hogy az év második felében, vagy az év vége felé alá tudja írni a szükséges megállapodást az Európai Bizottsággal - jelentette ki Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter Luxembourgban csütörtökön. A fideszes politikus az MTI-nek nyilatkozva elmondta: Elisa Ferreira kohézióért és reformokért felelős uniós biztossal folytatott megbeszélésén áttekintették a feladatokat, hogy a helyreállítási alapra vonatkozó megállapodást lehetőség szerint még az idén aláírhassák. Törekedni kell arra is, hogy az uniós operatív programok, köztük a területi, a gazdasági és innovatív, vagy az emberi erőforrással kapcsolatos programok finanszírozását lehetővé tevő partnerségi megállapodásokat Magyarország és az Európai Bizottság szintén az év második felében alá tudja írni. Az operatív programok finanszírozásához szükséges partnerségi megállapodásokról folytatott tárgyalások jól haladnak - közölte.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán