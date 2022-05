Nem fogadják a betegeket a krími kórházakban – a háború vasárnapi hírei

A krími orosz hatóságok arra kötelezik a kórházakat a Krím-félszigeten, hogy utasítsák el a betegek fogadását, ezzel is felszabadítva ágyakat a sebesült katonák ellátására – írja az ukrán fegyveres erőkre hivatkozva a Kyiv Independent.

⚡️ Ukraine’s military: Civilians denied admission to hospitals in Crimea to make room for Russian servicemen.



The General Staff of Ukraine’s Armed Forces said on May 29 that blood donations are also being collected at a growing rate in Russian-occupied Crimea. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 29, 2022