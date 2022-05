Moszkva az eddig visszafogott Izrael szemében is átlépte a vörös vonalat

Egyelőre szimbolikus szinten, de várhatóan Izrael is beszáll az Ukrajnát katonai eszközökkel segítő országok sorába azután, hogy az orosz–ukrán háború február 24-i kitörése óta több kijevi és nyugati kérést is elhárítottak a témában. Az ok? Oroszországnak sikerült a különböző nyilatkozatokkal felhergelnie az izraeli vezetést – olvasható a Telex oldalán.

A lap szerint a Haaretz cikkét szemléző The Times of Israel arról ír, hogy az ország sem támadó, sem fejlett védelmi fegyvereket nem fog küldeni Ukrajnába, így a Vaskupola névre hallgató rakétaelhárító rendszert sem, de megpróbál olyan felszereléseket találni, amelyeket anélkül adományozhat, hogy válságot idézne elő Moszkvával.

Az izraeli fejlemény közvetlenül azután jön, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Hitlerhez hasonlította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hozzátéve, hogy Adolf Hitlerben is „zsidó vér volt”. Lavrov nyilatkozatát Jair Lapid izraeli külügyminiszter

„megbocsáthatatlannak és botrányosnak, szörnyű történelmi tévedésnek” nevezte, de Izrael szerte elítélték azt.

Eközben az orosz külügyminisztérium Twitteren tovább folytatta az Izrael elleni verbális támadást. „Figyelemmel kísértük az izraeli külügyminisztérium vezetőjének, Jair Lapidnak a történelemellenes kijelentéseit, amelyek nagyrészt megmagyarázzák a jelenlegi izraeli kormánynak a kijevi neonáci rezsim támogatására irányuló irányvonalát” – írták, valamint belinkeltek egy esszét, amit a külügyminisztérium jegyez az ukrajnai antiszemitizmus bizonyítékáról, és egy történelemleckéről, ami szerintük bizonyíték arra, hogy a zsidók a holokausztot megelőzően együttműködtek a nácikkal.

❗️ Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля @yairlapid, во многом объясняющие курс нынешнего Правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве.



☝️ О том, есть ли на Украине неонацисты на самом деле: https://t.co/su6LL5VYoX Élő adás May 3, 2022

Nyitókép: Kobi Wolf/Bloomberg via Getty Images