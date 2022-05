Romániába és Szlovákiába látogat az amerikai first lady – a háború hétfői hírei

2022.05.02. 09:50

Romániába és Szlovákiába látogat az amerikai first lady a héten

Pénteken kezdődő rövid európai útján Jill Biden, az amerikai elnök felesége Szlovákiába és Romániába látogat.

Joe Biden felesége pénteken fog Romániába érkezni, a Mihail Kogalceanu NATO-légibázisra, ahol először amerikai katonákkal találkozik, majd román kormánytisztviselőkkel és segélyszervezetek munkatársaival, illetve menekültekkel.

Az elnökné vasárnap a szlovákiai Kassán, illetve az aprócska Vsne Nemecke (Felsőnémeti) faluban menekült ukrán anyákat és gyerekeket látogat meg.

JillBiden a háború kitörése óta több gesztussal is jelezte az ukránok melletti kiállását, férje márciusi “State of theUnion” beszédét Ukrajna washingtoni nagykövete a First Lady páholyának vendégeként hallgatta a Képviselőházban. (444.hu, Washington Post)