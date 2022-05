Ukrán harci gépek támadhattak orosz földön – videó

Maga a régió kormányzója, Vjacseszlav Gladkov is megerősítette, hogy hétfőre virradóra két nagy robbanás történt az ukrán–orosz határtól nem messze fekvő, Harkivtől nagyjából 80 kilométerre található orosz Belgorodban. Gladkov szerint nem voltak sem halott, sem sebesült áldozatok – írja a The Guardian beszámolója alapján a 444.hu.

Az MTI korábban azt írta, hogy Vjacseszlav Gladkov vasárnap a Telegram-csatornáján közölte, hogy tűz ütött ki a régió egyik katonai létesítményében. Hozzátette, hogy a mentőszolgálatok a helyszínen megtettek minden szükséges óvintézkedést. További részleteket nem közölt, csak este annyit, hogy a tüzet sikerült lokalizálni.

Meg nem erősített ukrán bejegyzések szerint hétfőre virradóra ukrán harci gépek támadták az orosz várost. Az alanti videón állítólag éppen infravörös megtévesztő eszközt engednek el az ukrán bombázók. Ezek arra valók, hogy eltereljék a repülőkre kilőtt, az infravörös tartományban látó hőkövető légvédelmi rakétákat.

Tonight Ukrainian planes have bombed Russian Belgorod. Reportedly this is a plane dropping IRCMs to cover its retreat back home and recorded by an ordinary civilian from their smartphone pic.twitter.com/hcZE6wZrTD — Kamil Galeev (@kamilkazani) May 2, 2022