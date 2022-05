Újabb hírek a szlovákok átal Ukrajnának ajánlott MiG-29-es vadászrepülőkről

Eduard Heger szlovák kormányfő a BBC Hardtalk nevű műsorának nyilatkozott, és a Szlovákiát fenyegető háborús veszélyről úgy vélekedett, hogy „az a bátor ukrán embereknek köszönhetően egyre kisebb”. Szerinte az ukránok a szlovákokért is küzdenek, és ha elesnek, akkor Szlovákia lehet a következő a sorban, akinek szembe kell szállnia az orosz agresszióval. „Támogatjuk Ukrajnát, mert megértjük őket, és továbbra is úgy nyújtunk segítséget a számukra, ahogy csak tudunk, mert bízunk a győzelmükben” – fejtette ki véleményét Eduard Heger.

Az Oroszországból érkező földgáz- és kőolajszállítmányok témája is foglalkoztatta a BBC műsorvezetőjét. A szlovák kormányfő válasza erre az volt, hogy ez egy egész Európát érintő probléma, a Nyugat pedig többször is hangsúlyozta, azok az országok, amelyek fizetnek Moszkvának a gázért, gyakorlatilag az ukrajnai háborút finanszírozzák. Eduard Heger elmondta, hogy Szlovákia jelenleg nem áll készen lemondani az orosz nyersanyagokról, de mindent megtesz, hogy kevésbé függjön az orosz gáztól. Megemlítette, hogy Pozsony ebben a témában szorosan együttműködik Varsóval, s kiemelte, hogy a szlovák–lengyel gázösszeköttetés technikailag már befejező szakaszban van.

A miniszterelnök elmondta, alternatívát kell találni az orosz gáz pótlására, s erre szerinte a cseppfolyósított gáz megoldást jelenthet. „Mi az európai kontinens belsejében tartózkodunk, a cseppfolyósított gázt a lengyel infrastruktúrán keresztül juttathatjuk el Szlovákiába. Ezért is fontos számunkra az egység és a szolidaritás támogatása” – tette hozzá a szlovák kormányfő. Hangsúlyozta, hogy

Pozsony továbbra is euróban fog fizetni az orosz gázért, de minél hamarabb szeretne függetlenedni attól.

A BBC-nek adott interjúban Eduard Heger arra a kérdésre is válaszolt, hogy Szlovákia kész-e nehézfegyvereket, köztük az országban gyártott tarackágyúkat küldeni Ukrajnának. „Abszolút. Az álláspontunk teljesen világos. Nem akarom, hogy bárki az európai emberek közül egy diktátor áldozatává váljon. Ezért is adtuk át az ukránoknak az S-300-as légvédelmi rendszerünket, és bármit is kérnek tőlünk az ukránok, mi igyekszünk azt megadni a számukra” – fogalmazott a szlovák kormányfő. Hozzátette, hogy a MiG-29-es vadászgépekért egyelőre még nem jelentkeztek. Eduard Heger végezetül elmondta, hogy Szlovákia egyelőre még nem javítja saját területén az ukrán hadsereg által foglyul ejtett orosz tankokat, de az erről kötött megállapodás értelmében ez már nem várat sokáig magára.

