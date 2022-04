Fegyverre cserélte a Gazprombank alelnöki székét – az ukránok oldalán

Igor Volobujev a The Insidernek adott interjújából mások mellett kiderül, amit a 444.hu szemlézett, hogy Ukrajnában csatlakozott a kijevi területvédelmi erőkhöz.

Mint mondta, pár nappal az orosz invázió kezdete után döntött úgy, hogy nem képes többé Oroszországban élni. Igor Volobujev az ukrajnai Ahtirkából származik. A Szumi megyei település már a háború első napjaiban a frontvonalba került, ahol a hírek szerint az oroszok kazettás bombát dobtak egy óvóhelyként használt óvodára, több polgári lakos halálát okozva.

Arra a kérdésre, hogy miért fordított hátat Oroszországnak és a biztos megélhetésének, a következőket mondta: „Emberek, akiket gyerekkorom óta ismerek, azt mondták, hogy szégyellnek. Tudja mit mondtak nekem? Hogy soha meg ne hallják, hogy Ahtirkában vagyok, vagy hogy ukránnak nevezem magam. Hát összecsomagoltam a dolgaimat, és március 2-án kirepültem Oroszországból.”

Volobujev – elmondása alapján – Isztambul és Riga érintésével érkezett Kijevbe, ahol csatlakozott az ukrán területvédelemhez, hogy fegyverrel is harcoljon hazájáért az oroszok ellen, akik – mint hozzátette – végeztek édesapjával, ismerőseivel és közeli barátaival.

Mások mellett arról is beszélt, hogy szerinte a háború „nemzetközi bűncselekmény”, amiért nem csupán Vlagyimir Putyin és az orosz állam, hanem „végső soron az oroszok is felelősek”. De magát is felelősnek tartja a történtekért – tette hozzá, utalva az orosz–ukrán gázháborúban játszott szerepére.

Nyitókép: The Insider/YouTube