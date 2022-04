Pekingben beindult a pánikvásárlás, hiányoktól tartanak a helyiek

Péntek óta 47 tünetes esetet találtak a városban, melyek közül 26 ugyanabban a pekingi kerületben következett be. Hétfőn összesen 19 esetre bukkantak a fővárosban, közülük 14 volt tünetes a BBC cikke szerint.

"A jelenlegi pekingi járvány eddig ismeretlen forrásokból terjed és gyorsan fejlődik" - mondta egy önkormányzati tisztviselő.

Egy kerületre fókuszálnak jelenleg

Chaoyangban több mint tucatnyi épületet zártak le: ebben a negyedben található számos nagykövetségi épület és nemzetközi vállalkozás is.

"Chaoyang kerület most a világjárvány megelőzésének legfőbb fókuszpontja.

A pandémiás intézkedésekkel nem lehet egy napig sem várni.

Az összes veszélyeztetett helyszínt és az ezekben az esetekben érintett személyeket még aznap ellenőrizni kell" - mondta a város kommunista pártjának vezetője, Csaj Csi a New York Times szerint.

A tesztelés már meg is kezdődött a városban, mely hétfőn a szokottnál csendesebb arcát mutatta. Az átlagos várakozási idő a tesztekre kevesebb mint egy órás volt. A hatóságok remélik, nem kell megismételniük a sanghaji intézkedéseket: itt vonakodva vezették be a részleges lezárásokat, végül a teljes várost le kellett zárniuk.

Elkerülnék a sanghaji eseményeket

A negyedik hete tartó sanghaji lezárás jelentős élelmiszerhiányt és szállítási késedelmeket eredményezett, ami nagyrészt az útlezárásoknak és a túl kevés kézbesítőnek volt betudható. Pekingben épp ezért a lakosok a szupermarketekbe özönlöttek, hogy feltöltsék élelmiszerkészleteiket.

A nagy élelmiszerláncok extra készleteket rendeltek, hosszabb nyitva tartással működnek és az élelmiszerkiszállítással foglalkozó vállalkozások is készülnek a kihívásokra.

A közösségi médiában sokan írnak arról , hogy készleteket halmoznak fel: egy felhasználó azt írta, a járvány kezdete után most először érzi ennek szükségét, egy másik pedig arról számolt be, hogy a vásárlók arra várnak kocsijaikkal, hogy a teherautók lerakodják áruikat az üzletekben.

A hatóságok szerint van megfelelő készlet

A közösségi médiában üzletek üres polcairól készült felvételek is keringenek, miközben az angol nyelvű állami média azt az üzenetet közvetíti, hogy Peking minden eshetőségre felkészült és elegendő készlettel rendelkezik. A Chaoyang kerületben végzett tömeges tesztelések döntik el, hogy szükség lesz-e. lezárásra.

A főváros számos fitneszstúdiója és edzőterme törölte az órákat vagy bezárt, és szigorították a városba történő belépés feltételeit is: 48 óránál nem régebbi negatív tesztet követelnek meg ahhoz. Sanghajban közben nem javul a helyzet: most már halálos áldozatokról is érkeznek jelentések, vasárnap 51-ről, ám a valós szám ennél feltehetően jóval magasabb.

