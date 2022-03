Itt a bejelentés: csütörtökig eldől, hogy képzeli Moszkva a rubeles gázfizetést

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökig várja a kormány, az orosz jegybank és a Gazprom gázvállalat jelentését arról, hogy miként megvalósítható az áttérés a rubelelszámolásra az Oroszországgal szemben barátságtalan országokba irányuló gázszállításban – az erről szóló államfői utasítás hétfőn jelent meg a Kreml honlapján.

"Az orosz kormány közösen a jegybank és a Gazprom nyílt részvénytársasággal együtt hajtsa végre intézkedések együttesét annak érdekében, hogy az Európai Unióba és más, az orosz állampolgárokkal és orosz jogi személyekkel szemben korlátozó intézkedéseket bevezető országokba irányuló földgázszállítások fizetőeszközét orosz rubelre váltsák át" – áll a dokumentumban.

Az elnök az erről szóló jelentést tehát csütörtökre várja, majd ezt követően folyamatos jelentéseket kér a rendelettel kapcsolatban. A végrehajtásért

Mihail Misusztyin miniszterelnök,

Elvira Nabiullina jegybankelnök és

Alekszej Miller, a Gazprom vezetője

felelős.

Az orosz kormánynak csütörtökig kell jóváhagynia a Gazprom hatályos gázszállítási szerződéseinek módosítására vonatkozó irányelvet, amelynek értelemben a gázszállítási szerződések fizetőeszközét orosz rubelre kell módosítani. Mindezt a megállapodásokban meghatározott szállítási mennyiségek, árak és árképzési elvek fenntartása mellett. Ezen túlmenően a központi banknak a kormánnyal közösen, ugyancsak csütörtökig, biztosítania kell a gázszállításokért rubelben történő fizetés lehetőségét, beleértve az orosz rubel beszerzését az energiaforrások vásárlói által az orosz devizapiacon.

Átállás rubelre? Rendkívül bonyolult lenne...

Múlt csütörtökön közölte hivatalosan a Kreml, hogy egy héten belül tisztázzák a feltételeit annak, hogy dollár és euró helyett miként kell mostantól rubelban fizetni az orosz gázért. A Portfolio InfoRádiónak nyilatkozó szakértője szerint azonban ez még a Gazpromot is technikai csődbe viheti. Ezt felismerve vagy sem, de Moszkva eközben azt is fontolgatja, hogy bitcoint is elfogad a gázért rubel helyett. A helyzetet a távol-kelet értetlenül szemléli, az olasz forgalmazó ENI viszont már jelezte, amit még sokan fognak: nem fognak rubelban fizetni, mert nincs rubelük.

A rubeles fizetést Moszkva a "barátságtalan országok" számára találta ki, amelyek az orosz–ukrán háborúban Ukrajna mellé álltak, illetve szankciókat támogatnak Oroszországgal szemben.

Egy megnevezett ország már van, amely európai, de nem barátságtalan: Szerbia.

A magyar kormányt még nem értesítették arról, mennyiben érintett.

Nyitókép: Pixabay.com