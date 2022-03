Semlegesíthették az ukrán elnök megölésére küldött csecsen elit kommandót

„Tudomásunk volt arról az akcióról, amelynek végrehajtására Kadirov egy különleges egységet küldött Ukrajnába" – jelentette be Olekszij Danyilov a TV 24 ukrán televízióban. – Az információt az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat azon tagjaitól kaptuk, akik nem kívánnak részesei lenni az Ukrajna ellen folytatott véres háborúnak. Mármost, a Volodimir Zelenszkij elnök likvidálására küldött egységet semlegesítettük.”

Mindez a valóságban azt jelenti, hogy a csecsen elit kommandót előbb két részre szakították az ukrán erők, majd az egyik csoportot Hosztomelben, Kijevtől északnyugatra tűz alá vették és megsemmisítették, a másiknak a tagjait pedig elfogták – idézi az Index a tudósítást.

A magyar hírportál megjegyzi: amióta Oroszország megtámadta Ukrajnát, Volodimir Zelenszkij elnök és családja ismeretlen helyen tartózkodik, mivel az oroszok nem is titkolt szándéka az ukrán vezető meggyilkolása.

A hét végén arról szóltak a jelentések, hogy az úgynevezett orosz Wagner-csoport – mintegy 400 zsoldos – Afrikából Ukrajnába érkezett azzal a céllal, hogy borsos vérdíj fejében meggyilkolják Zelenszkijt és az ukrán kormány, illetve a vezetőség kulcsfiguráit, köztük Vitalij Klicskót, Kijev polgármesterét és öccsét, Volodimirt, a két nehézsúlyú exvilágbajnok bokszolót.

Mindeközben az ukránok sem ma kezdték a szakmát – fogalmaz az Index –, miután Olekszej Reznyikov védelmi miniszter ötmillió rubelt – jelenlegi, óránként változó árfolyamon 47 000 dollárt – és teljes amnesztiát ígért azoknak az orosz katonáknak, akik leteszik a fegyvert, és megadják magukat. Azoknak viszont, akik tovább harcolnak – szavai szerint –, nincs kegyelem.

Az ukrán védelmi miniszter a Twitteren közzétette, hogy – az ukránok szerint – keddig, azaz március 1-jéig mekkora veszteségeket szenvedett az orosz hadsereg. Íme:

Its only indicative estimates.But it illustrates well the situation of the occupier.The enemy is demoralized,he’s in agony.The occupiers are firing on civilians because Ukrainians with weapons are too strong for ??.??will win.The whole world with us cuz their safaty depends on us pic.twitter.com/j4GCXxTHJm — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 1, 2022