Már a harmadik merényletkísérletet élte túl az ukrán elnök

Az orosz invázió múlt heti kezdete óta Volodimir Zelenszkijt már többször próbálták megölni, eddig egyszer sem sikerült. A 24.hu most a The Washington Postra hivatkozva azt írja, legutóbb egy csecsen osztagot sikerült "megelőzni" Olakszij Danilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára szerint, aki kiszivárgott orosz titkosszolgálati információkról is beszélt.

E kísérleten kívül még kettőről írnak, amelyet Moszkva támogatott és a "Wagner-csoport" állhat mögötte.

Ismert, Volodimir Zelenszkij már a háború elején visszautasította azt az amerikai felajánlást, amely szerint ha szeretné, kimenekítik.

Nyitókép: MTI/AP/Ukrán elnöki sajtóhivatal