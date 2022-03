Orosz rakétatámadások szerte Ukrajnában – videók

Oroszország Ukrajna elleni háborújában orosz rakétatalálat ért lakóházakat az északnyugat-ukrajnai Zsitomirban - valószínűleg tévedésből, a közeli légitámaszpont lehetett a cél - , négy civil - köztük egy gyerek - életét veszette - közölte Anton Gerascsenko, az ukrán belügyminiszter tanácsadója.

Moszkva kedden felszólította az ukrán főváros lakóit, hogy meneküljenek el otthonukból, majd légicsapás érte a kijevi tévétornyot, ami öt ember halálát okozta, és egy órányi kimaradást okozott az állami tévé műsorában - közölte a belügyminisztérium.

A második legnagyobb várost, Harkivot szintén rakétákkal támadták az orosz erők. Legkevesebb tíz ember meghalt, és több mint húsz megsebesült - jelentették hírügynökségek.

Szerda hajnalban ismét légitámadás érte a Fekete-tenger partján fekvő Mariupolt, és Vadim Bojcsenko polgármester szerint - aki az UNIAN ukrán hírügynökségnek nyilatkozott - az orosz támadás kezdete óta immár 128 ember sebesült meg, 11-en életüket vesztették.

Az ukrán hatóságok szerint a háborúnak eddig 350 civil halálos áldozata van.

Videos verified by @nytimes show devastating scenes in the town of Borodyanka, northwest of Kyiv. Two apartment buildings have partially collapsed and they surround a kindergarten. Schools in Ukraine have been closed since Feb 21. W/ @evanhill @dim109 https://t.co/nkhv06IOrG pic.twitter.com/sheNtEC8mQ — Muyi Xiao (@muyixiao) March 2, 2022