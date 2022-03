Újabb ország szállt be a háborúba, már ukrán földön vannak csapatai

Fehéroroszország hivatalosan is csatlakozott az Ukrajna elleni orosz invázióhoz, a fehérorosz csapatok Csernyihiv régióban be is hatoltak ukrán területekre – írja a Politicóra hivatkozva a Portfolio.

Az információt az ukrán parlament közölte Twitter-oldalán, amelyben megerősítették, hogy fehérorosz katonák léptek Ukrajna területére.

Helyi értesülések szerint egy 33 egységből álló belarusz oszlop haladt el a szóban forgó térségben, amely északra található Kijevtől.

A fehérorosz csapatok bevetését pár nappal ezelőtt egy népszavazás előzte meg, amely eldöntötte, hogy az alkotmányból kikerüljön az ország semlegességére és atomfegyver-mentességére való utalás. Ez lehetővé teszi, hogy a jövőben orosz nukleáris fegyvereket tároljanak fehérorosz területen – emlékeztet a lap.

Nyitókép: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata