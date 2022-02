Lazítani kezdenek a sógorok a szigorú korlátozásokon

Ausztriában szombattól enyhítenek a járványügyi korlátozásokon – jelentette be sajtótájékoztatóján Karl Nehammer osztrák kancellár. Ennek alapján már egy negatív teszt felmutatása mellett is lehet majd étterembe menni, vagy testközeli szolgáltatások igénybe venni (masszázs, kozmetikus, fodrász) – írja a Napi.hu.

A vendéglátóipari egységekben viszont egyelőre marad a korábbi záróra kötelezettségét, ahogyan az FFP2-es maszk viselésének kötelezettsége a zárt közösségi helységekben.

„Folyamatosan nyomon követjük a járványügyi helyzet alakulását, és várhatóan március 5-től további enyhítésekre is sor kerülhet” – tette hozzá a kancellár.

A fentiek értelmében a leginkább sérülékeny csoportok védelmében szükséges helyszíneken kívül (ápolási- és idősotthonok illetve kórházak) eltörölnék a korlátozásokat: az éjszakai vendéglátóhelyek ismét kinyithatnának, és a rendezvényeket is korlátozások nélkül lehetne tartani.

Ami marad…

Korábban számos találgatás jelent meg az osztrák sajtóban azzal kapcsolatban, hogy a bécsi kormány esetleg visszatáncol a Covid-19 elleni védőoltás kötelezővé tételére vonatkozó intézkedésektől. A sajtótájékoztatón lehűtötték az erre irányuló spekulációkat, hangsúlyozva, hogy azt továbbra is a járványügyi védekezés fontos elemének tartják, s számítanak arra, ősszel esetleg újabb variánssal kell majd megküzdenie az országnak, ami lehet kevésbé, de sokkal veszélyesebb is a jelenleginél.

Az osztrák kormány egyébként továbbra is fenn kívánja tartani az országban a széles körű, ingyenes tesztelési lehetőséget mindenki számára. Ugyanakkor Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszter hangsúlyozta, elképzelhető, hogy a jövőben ez az oltottak számára nem lesz szükséges. Svájc is lazít, csütörtöktől Svájcban is felfüggesztették a korlátozások többségét - közölte a berni kormány szerdán. A csütörtökön életbe lépő változtatások után már csak a maszkviselési kötelezettség marad fenn a tömegközlekedésben és az egészségügyi létesítményekben. Emellett március végéig pozitív koronavírus-teszt esetében marad az ötnapos karantén-kötelezettség.

"A járványügyi helyzet kedvezően alakul" - érvelt közleményében a svájci kormány. "Az immunitás magas szintjének köszönhetően valószínűtlen az egészségügyi rendszer túlterhelődése", így "adottak a társas és a gazdasági élet gyors normalizálásának feltételei".

A 8,6 milliós Svájc lakosságának több mint 90 százaléka védettséget élvez vagy azért, mert be van oltva, vagy azért, mert átesett a vírusfertőzésen. (MTI)

Nyitókép: Spitzt-Foto/Getty Images