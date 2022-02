A németek is kacérkodnak az enyhítéssel, máshol már meg is lépték

Az enyhítésre csak akkor kerülhet sor, ha a szakemberek úgy látják, hogy az új esetek már nem terhelhetik le a német egészségügyet. A kérdésben február 16-án dönthetnek. Az országban az új esetek száma meredeken megugrott, feltehetőleg az omikronnak betudhatóan. Válaszképpen Németországban a patikákban is fel lehet majd venni az oltást - egy friss változtatásnak köszönhetően már patikusok, fogorvosok és állatorvosok is olthatnak a MedicalXpress cikke szerint.

A német lakosságnak jelenleg 74.4 százaléka oltott két adaggal, 54,3 százalék pedig már emlékeztető oltást is felvett. Szakértők szerint ennél magasabb átoltottságra van ahhoz szükség, hogy az időseket és a legveszélyeztetettebbeket is meg tudják óvni a betegség következményeitől. Ennek ellenére

Bajorországban nem tervezik bevezetni az idősotthonok és egészségügyi intézmények dolgozói számára a kötelező oltást,

a munkaerőhiány miatti aggodalmak miatt. Németországban jelenleg is vita zajlik a kötelező vakcinációról.

A korlátozások lazítása számos országban került napirendre az elmúlt időszakban. Az Európai Unió az utazást könnyítő változást jelentett be: február elsejétől az EU-n belül utazó állampolgárok számára elegendő lesz az uniós zöld igazolvánnyal alátámasztani, hogy be vannak oltva, nemrég átestek a víruson vagy van negatív tesztjük, a karanténkövetelményt eltörölték. Ezt ugyanakkor még nem minden ország követi a Euronews szerint, így utazás előtt érdemes ellenőrizni, hogy milyen szabályok vannak érvényben a célországban.

Nagy-Britanniában már nem kötelező a maszkviselés

– bár vannak szakértők, akik továbbra is támogatnák –, a Hollandiába emlékeztető oltással érkező utazóknak pedig nem szükséges karanténba vonulniuk. Görögország az oltottak tesztelési kötelezettségét törölte el, Dánia és Norvégia pedig minden, lakosaira vonatkozó korlátozást visszavont. A Svédországba való belépést sem kötik már negatív teszthez.

Csehországban a védettségi igazolványok felmutatásának kötelezettsége szűnt meg, és Ausztriában is lazítás van tervben – miközben az ország a hétvégétől oltási kötelezettséget is bevezetett. Ennek értelmében minden 18 év fölöttinek oltatnia kell magát, kivételt a várandós nők és az oltási alóli felmentésről igazolással rendelkezők jelentenek. Most még nem büntetik az oltatlanokat, de március közepétől 3600 euróba, mintegy 1,2 millió forintba is kerülhet az, ha valaki nem veszi fel a vakcinát.

