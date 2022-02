Járványtérkép: vörösbe borult Európa

Továbbra is a legsúlyosabb, vörös besorolást kapta az összes uniós ország az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtól – írja a ma publikált, heti szinten megjelenő járványhelyzet-térkép alapján a Portfolio. Ahogy múlt héten, úgy most is az uniós országok mindegyike a legsúlyosabb, vörös járványügyi besorolást kapta.

A járvány elszabadulását az omikron variáns megjelenése okozta, amely a korábbi vírusvariánsokkal szemben sokkal könnyebben fertőz és terjed már az egyik alvariánsa is.

Magyarországon az új fertőzöttek száma már csökkenésnek indult a héten, ami azt jelzi, hogy túl lehetünk az ötödik hullám csúcsán és Nyugat-Európában is lecsengőben van a hullám.

Nyitókép: Stefan Cristian Cioata/Getty Images