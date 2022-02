Lehet, hogy hiába próbálták buborékba rakni az olimpiát

Az olimpia szervezői igyekeznek elbagatellizálni a tényt, miszerint már tizenegyen kerültek kórházba azok közül, akiket a játékokra utazva Pekingben teszteltek pozitívnak koronavírusra, egyben annak a jelentőségét is igyekeznek kisebbíteni, hogy az olimpiai buborékon belül is terjedhet a megbetegedés. Az olimpiai buborék teljes mértékben elszigeteli a játékokra érkezőket a pekingiektől, de "odabenn" 9 sportoló és 23 más személy is pozitív tesztet adott az elmúlt 24 órában.

Jelenleg 232 azoknak a száma, akik az elmúlt tíz napban a buborékon belül lettek koronavírusosak: a számok hatására nő a félelem, miszerint a betegség elérheti a topsportolókat is, akik emiatt kénytelenek lesznek kihagyni a versenyzést, írja a The Guardian.

"A pozitív teszteredményt produkáló emberek túlnyomó többsége jól van, sokan közülük tünetmentesek. Tizenegy ember került kórházba, mert volt valamilyen tünete, de egyikük sem súlyos beteg"

- igyekezett optimista hangulatot kelteni Brian McCloskey, az olimpia orvosi szakértői panelének vezetője.

Az olimpiára érkező összes embernek, beleértve a sportolókat is, még indulás előtt két negatív tesztet kell produkálnia, majd érkezéskor is teszteltetnie kell. Pekingi tartózkodásuk alatt minden nap PCR-tesztet végeznek rajtuk.

McCloskey szerint

nincsen annak jele, hogy a buborékon belül terjedne a vírus.

"Ha bizonyítékot találunk arra, hogy a fertőzés tartósan terjedt a közösségben, akkor aktiváljuk a reagálási tervünket, ami több vizsgálatot, nyomon követést, izolálást és agresszívebb megközelítést jelent a kontaktok felkutatására. De jelenleg még a közelében sem vagyunk ennek a szintnek. Nem a számokról van szó, hanem arról, hogy a zárt körön belül milyen mértékű lehet a terjedés" - fogalmazott.

Szerdán Svédország és Norvégia egyaránt két esetről számolt be csapatán belül. A fertőzöttségüket bejelentő sportolók közül eddig Elana Meyers Taylor a legnagyobb név: a bobversenyzőnek három olimpiai aranya van. Ő egy pekingi karanténhotelben tartózkodik és semmilyen tünetet nem tapasztal.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Roman Pilipej