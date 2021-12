Úgy tűnik, uniós részről egyelőre parkolópályára került a keleti oltások kérdése

Részletes javaslatcsomagot készített a közelmúltban az Európai Bizottság az uniós védettségi igazolvány (Green Pass) jövőbeli szabályairól. Az ajánlások között szerepel az is, hogy a dokumentum, amellyel sok millió ember szabadon utazik az EU-ban, kapjon lejárati időt, és így az utolsó oltás felvétele után 9 hónapig legyen érvényes. Ennek indoka az, hogy a tudományos álláspont szerint 6 hónap után kezd jelentősen csökkenni a legerősebb vakcinák nyújtotta védettség, és az uniós testület javasol adni még 3 hónapot az emlékeztető oltás beadatására, ezzel pedig a covid-igazolvány érvényességének meghosszabbítására - magyarázta Gyévai Zoltán, az EU Monitor főszerkesztője az InfoRádióban.

Az Európai Bizottság javaslatait még a tagállamok vezetőinek is el kell fogadniuk (jelenleg nem ismert az újabb EU-csúcs pontos dátuma).

Magyarország számára nagy kérdés, hogy aki két keleti vakcinára kapott egy nyugati ismétlő oltást, az megkaphatja-e az uniós covid-igazolványt.

"Feltettem azt a kérdést Didier Reynders jogérvényesülésért felelős uniós biztosnak, aki az EB ajánlását elővezette, hogy az új szabályokkal változik-e valami a keleti vakcinák megítélésében. Azt válaszolta, hogy a Bizottság nem lát okot arra, hogy változtasson" - mondta Gyévai Zoltán. Magyarán ez azt jelenti, hogy a jelenlegi szabály marad életben és elvileg továbbra is kétoldalú alapon kellene Magyarországnak megállapodnia uniós partnereivel arról, hogy elismerjék valamilyen formában a keleti vakcinás oltásokat.

Arra a kérdésre, hogy egyesek ideológiai és politikai megfontolások szem előtt tartásával vádolják az Európai Gyógyszerügynökséget (EMA), amiért még mindig nem engedélyezi a keleti oltásokat, a szakember kijelentette: nyilván nem lehet pontosan tudni, mi van a döntés mögött, de higgyünk abban, hogy az EMA nem egy politikai szervezet, legalábbis az eddigi tevékenysége ezt mutatta. Ők azt állítják, hogy az oroszok március óta, amióta az úgynevezett "rolling", vagyis folytatólagos felülvizsgálata zajlik, illetve a kínaiak a tavaszi bejelentkezésük óta nem képesek felmutatni ugyanazt a dokumentációt, azt a fajta mennyiségű és mélységű információt, amit egyébként az EMA szabályozása megkövetel a többiektől is.

"Nyilván most nincs is akkora nyomás alatt az EMA, hogy az orosz és a kínai oltást az útjára engedje, de ha most mégis útnak engednék őket, akkor nem tudnák azt mondani, jó szívvel tettek így" - értékelt az EU Monitor főszerkesztője.

Nyitókép: MTI/EPA/REUTERS/Johanna Geron