Bejelentették az új uniós Covid-szabályokat, a magyar utazókat is érinti

A szerdán kiszivárgott információkhoz képest is jelentős változások lesznek az uniós digitális Covid-igazolványban, amelyek így rengeteg magyart is érintenek, akik valamely más tagállamba szeretnének utazni – derül ki az Európai Bizottság csütörtökön bejelentett javaslatából.

A testület az oltási helyzet változása és a pandémia újabb hullámainak megjelenése miatt azt javasolja, hogy a jövőben ne a származási ország alapján, hanem személyre szabottan határozzák meg az utazási szabályokat, és azt indítványozza, hogy

az uniós Covid-igazolvány érvényességi idejét egységesen 9 hónapban korlátozzák.

A javaslatról szóló döntést a tagállamokat tömörítő Európai Tanácsnak kell meghoznia a következő hetekben – írja a Portfolio.

Általános alapelv szerint akinek van érvényes uniós digitális Covid-igazolványa, azt nem sújthatják különféle korlátozások a más tagállamba való utazáskor, míg azokat, akiknek nincs ilyen, lehet tesztelésre vagy karanténra kötelezni az utazás előtt vagy után.

A 9 hónapos érvényesség azt jelenti, hogy egydózisú oltás esetén az egyetlen oltás, a kétdózisúaknál pedig a második dózis beadása után 9 hónapig lesz érvényes az igazolvány az EU más tagállamaiba való belépéshez. Mivel az új szabályokat 2022. január 10-től javasolja életbe léptetni a bizottság, így

aki 2021. április 10. előtt adatta be a második oltását Magyarországon, annak jövő január 10-től már nem lesz érvényes az uniós Covid-igazolványa.

Ebben az esetben csak akkor léphet be más tagállamba, ha addig beadatja magának a 3. oltást, annak nincs egyelőre érvényességi korlátja, mert nincs még elég tudományos kutatási eredmény, hogy mennyi ideig hatékony, de a bizottság feltételezi, hogy hat hónapnál hosszabb védettséget is adhat.

Átalakul az uniós Covid-térkép is, a jövőben ez elsősorban a tájékoztatást szolgálja majd, hiszen a beléptetés személyes alapon történik majd. Az Európai Bizottság javaslata szerint a térképen a színkódok megmaradnának (zöld, sárga, vörös, sötétvörös), de a színkódok megadásánál az új fertőzéses esetszámokat súlyozni kell az adott régióbeli átoltottság szintjével az ECDC (Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ) által kidolgozott módszertan szerint. Fontos újítás, hogy a nem kellő mennyiségben tesztelő (túl magas pozitivitási rátát produkáló) országok sötétszürke besorolást kapnának, amely országról pedig nincs elegendő adat, világosszürkét.

A javaslata szerint a zöld, illetve a sötétvörös járványhelyzetben lévő régiókban egyben intézkedési jogot is ad: a be- és az onnan kiutazókkal szemben felmentést adnának az az uniós Covid-igazolványra épülő járványkezelés alól.

A zöld területeken nem lesz semmiféle korlátozás,

míg a sötétvörös színkódú területek esetében akkor is el lehet rendelni külön szigorúbb beutazási szabályokat, ha közben az utazó tudja igazolni a védettségét. Az ilyen régióba be-, vagy onnan kiutazó emberekkel szemben még az utazás előtt külön negatív vírusteszt elvégzését is meg lehet követelni, illetve karantént is el lehet várni a megérkezésük után.

Fontos változás, hogy a harmadik oltás feltüntetésére is van már technikai megoldás az uniós Covid-igazolványban: egyrészt a tagállamoknak is ki kell bocsátaniuk egy igazolást, hogy ott tényleg megkapta az érintett személy a harmadik oltását, emellett, pedig az uniós Covid-igazolványban is meg fog egységesen jelenni a harmadik oltás ténye.

Fontos az a bizottsági javaslat is, amely

beépítene egy egyszerűsített vészfékfunkciót az egyes tagállamok járványkezelési gyakorlatába.

Ha valamely tagállamban gyorsan romlik a járványhelyzet, akkor a tagállamok válságstábja összeülhet az érintett tagállam, vagy akár az Európai Bizottság kezdeményezésére is, hogy közösen megvitassák, a tagállamok milyen közös intézkedéseket hajtsanak végre a bajban lévő tagállam járványhelyzetének kezelésére, illetve annak a kockázatnak az enyhítésére, hogy a járvány tovaterjedjen a kontinens más részeire is.

Nyitókép: scaliger/Getty Images