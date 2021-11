Már lőnek a fehérorosz–lengyel határon – videók

Lövések dördültek a fehérorosz–lengyel határon: egyenruhába öltözött fegyveresek láthatóan különösebb célzás nélkül figyelmeztető lövéseket adtak le a határon a fehérorosz oldalon. A határ környékét lezárta a lengyel hadsereg, de a Twitterre így is kijutnak videók a környékről – írja a Hvg.hu.

Az egyik felvételen az látszik, hogy a fehérorosz oldalon egy egyenruhás lead egy lövést – a tweetelő szerint – a migránsok irányába. A Liveuamap képmagyarázata szerint ez az esemény még fehérorosz területen történt.

Belarussian soldier shooting toward the migrants. There will be no happy ending here. pic.twitter.com/LlZJnb2IuI — Exen ?? (@Exen) November 9, 2021