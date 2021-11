Két nagyobb migránscsoport áttörte a lengyel határt – videó

Migránsok két nagyobb csoportja átszakította a kerítést a lengyel–fehérorosz határon, és átjutott Lengyelország területére – közölte a PAP lengyel hírügynökség.

A Bialystok helyi rádió híradása alapján azt írták, hogy több tucat ember kedd este lerombolta a határkerítést Krynki és Bialowieza települések közelében, és átjutott a határon. Egyes határsértőket visszafordították Fehéroroszországba, másoknak pedig sikerült kereket oldaniuk.

A Fehéroroszországgal szomszédos uniós tagállamok, Litvánia, Lengyelország és Lettország határaihoz hónapok óta érkeznek illegális bevándorlók, legtöbbjük Irakból. Az Európai Unió azzal vádolja Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt, hogy az ő rendszere szervezi a migránsok szállítását a határra, megtorlásul a Fehéroroszország ellen elrendelt nyugati büntetőintézkedésekért.

A lengyel hatóságok szerint jelenleg több ezer migráns tartózkodik a határ fehérorosz oldalán, és ők újabb támadást akarnak indítani a sikertelen hétfői tömeges határátkelési kísérlet után. Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő kedden arra figyelmeztetett, hogy a lengyel-fehérorosz határon uralkodó helyzet az egész Európai Unió stabilitását veszélyezteti. Fogadkozott, hogy Lengyelország az európai uniós és NATO-partnerekkel együtt védeni fogja az európai békét.

??Poland: Military aged men cutting down trees at the Polish border to use as weapons and battering rams to try to enter Poland illegally.



Refugees don’t behave this way - invading armies do. And the Polish know it. They’ve seen it before. #IStandWithPoland pic.twitter.com/qtdAorYGAo