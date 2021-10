Nőt küld űrállomására Kína

A Sencsou-13 fedélzetén helyi idő szerint szombat reggel egy nő is elindul a Mennyei Palota, azaz Tienkung nevet viselő űrállomás felé: Vang Japing, egy 41 éves nő is tagja annak a három főből álló csapatnak, amely fél évet tölt majd az űrben. A misszió ideje alatt ő lehet az első kínai nő, aki űrsétát hajt végre.

Kína az űrállomást 2022 decemberére teljesen fel akarja szerelni és legénységgel is el akarja látni: a múlt hónapban három másik kínai asztronauta három hónapos tartózkodása zárult le az űrállomáson, melynek során annak központi modulján dolgoztak, illetve két űrséta keretében berendezéseket installáltak rajta. A mostani csapatban Csaj Csegang és Je Kuangfu utaznak még az űrbe, írja a CNN cikke.

Az űrből tartott előadást

A kilövésre a Góbi-sivatagban kerül sor, a legénység űrállomásra érkezésére már nagyon régóta zajlanak az előkészületek: a múlt hónapban egy teherűrhajó hat köbméter élelmet, vizet, oxigént, űrruhát és egyéb felszereléseket vitt az állomásra.

Vangnak ez lesz a második útja az űrbe. A 41 éves, egygyermekes anya korábban a légierő kötelékében dolgozott, majd 2010-ben váltott és asztronauta lett belőle. 2013-ban már 15 napot töltött az űrben a Sencsou-10 misszió keretében. Onnan 60 millió kínai diáknak tartott előadást és bemutatót, illetve kérdéseikre is válaszolt.

Nő is kell az űrbe

2015-ben Vang a CNN-nek nyilatkozott űrutazásáról.

"Amikor először néztem ki az ablakon, megismertem az élet valódi értelmét... ez a fajta szépség egyszerűen felfoghatatlan" - mondta. Véleménye szerint nők is kellenek az űrbe, mivel nekik is felelősségük van, jobbá teszik a küldetéseket, de gyakorlati hasznuk is van.

"Mi, női űrhajósok kevesebbet nyomunk, mint a férfiak, és ez gazdaságosabb a küldetés szempontjából"

- mondta.

A férfiak világában érvényesül

Vang előtt 2012-ben már járt kínai nő az űrben: Liu Jang szintén egy három fős csapat tagjaként járt ott. 2021 márciusáig 65 nő jutott már a világűrbe. A meglehetősen férfiközpontú űrhajózásban a nők igényeinek kielégítése kezdetben nagy kihívást okozott: Sally Ride-ot, az első amerikai űrhajóst annak idején egy hónapos tartózkodásra küldték, majd azt kérdezték, száz tampon elegendő lesz-e neki erre az időre. Most Vang útja kapcsán is fontosnak tartotta a kínai állami média azt közölni, hogy Vangnak hatvan üvegcse arctonikot, valamint harminc-harminc doboz arcszérumot és arckrémet készítettek elő űrbéli használatra.

Az űrbe Kínából egyébként

csak olyan nőket küldenek a szóbeszéd szerint, akiknek már született gyermeke,

mivel nem tudják, hogy milyen hatása lehet az ottani tartózkodásnak a termékenységre, bár eddigi ismereteink szerint a női ciklusra nem gyakorol semmilyen hatást az űrutazás.

Nyitókép: Je Kuang-fu, Csaj Cse-kang és Vang Ja-ping kínai űrhajósok (b-j). Liu Huaj-jü MTI/EPA/Featurechina