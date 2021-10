A horvát kormányfő vizsgálatot rendelt el a határon bántalmazott migránsok ügyében

Andrej Plenkovic horvát kormányfő azonnali vizsgálatot rendelt el a horvát-boszniai határon bántalmazott menekültek ügyében - közölte pénteken az N1 horvát kereskedelmi hírcsatorna. A belső vizsgálat szerint rendőrök követték el az erőszakos cselekedeteket.

"Átfogó vizsgálatot rendeltem el, elítéljük az erőszakot, különösen a migránsok elleni erőszakot" - nyilatkozta a kormányfő pénteken. Kijelentette, hogy az Európai Bizottság képviselőivel is tárgyal az ügyről.

"Meg kell állapítanunk, mi történt, ilyen esetek nem fordulhatnak elő" - mondta. Arra az újságírói kérdésre, hogy Davor Bozinovic belügyminiszter a történtek után továbbra is élvezi-e bizalmát, Plenkovic azt mondta: természetesen.

A horvát-boszniai határon történt bántalmazásokról először a horvát RTL kereskedelmi televízió számolt be szerdán este. Az erőszakos visszatoloncolásokról készült felvételek júniusban készültek. Azokon a tévécsatorna szerint az látható, hogy azonosító jelzés nélküli rendőri egyenruhát viselő, maszkos emberek gumibottal ütlegelik a határra érkező menekülteket. Az ügyben több uniós tagállam is érintett lehet. A tévécsatorna szerint Horvátország mellet Görögországban és Romániában is durván bántalmazhatták a határsértőket.

Az ügyben az Európai Bizottság is megszólalt. Adalbert Jahnz, a bizottság szóvivője kijelentette: amennyiben bebizonyosodik, hogy Horvátország az Európai Unió által határvédelemre szánt pénzekből olyan embereket alkalmazott, akik az erőszakos cselekményeket elkövették, felfüggeszthetik, de vissza is kérhetik a támogatásokat.

Ylva Johansson belügyi uniós biztos pénteken már enyhébben fogalmazott. A horvát belügyminiszterrel folytatott tárgyalásokat követően elégedettségnek adott hangot azzal kapcsolatban, ahogyan Zágráb kezeli a helyzetet.

"El kell mondanom, hogy a horvát kormány komolyan áll az ügyhöz" - fogalmazott.

Úgy vélte: Zágráb a határok védelmét úgy látja el, ahogy azt kell. Világos nézőpontot képvisel, amely szerint határvédelemnek mindig összhangban kell lennie a jogállamisággal és az alapvető jogokkal - hangsúlyozta a biztos.

Nikola Milina országos rendőrfőkapitány pénteki sajtótájékoztatóján elmondta: a belső vizsgálat kiderítette, hogy

a maszkos férfiak valóban a rendőrség kötelékében szolgálnak. Azonnali hatállyal felfüggesztették a szolgálati jogviszonyukat, és eljárás indult ellenük.

Jelezte: az ügyészséggel további vizsgálatot folytatnak, hogy feltárják az ügy teljes hátterét.

"Nem engedhetjük meg, hogy az eset befeketítse a rendőrség munkáját" - szögezte le a rendőrfőkapitány.