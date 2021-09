A magánszektorban is kötelezővé teheti Olaszország az oltást

A dolgozók oltottságukat az uniós zöld igazolvánnyal tudják majd bizonyítani, amely papíron vagy digitális formában tanúskodik arról, hogy tulajdonosa

legalább egy adagot megkapott már a koronavírus elleni oltásból,

negatív teszttel rendelkezik,

vagy a közelmúltban esett át a betegségen.

Eredetileg az utazás könnyítése érdekében vezették be az igazolást, de Olaszország más országok mellett arra is használja, hogy ezáltal a múzeumokba, éttermekbe vagy edzőtermekbe csak védett személyeket engedjen be.

Mariastella Gelmini belügyminiszter arról beszélt, hogy egy csütörtöki kabinetülésen ennek a dokumentumnak a hatókörét terjeszthetik ki.

"Nemcsak a közszférában, hanem a magánszférában dolgozók számára is kötelező zöldkártya felé haladunk. A vakcina az egyetlen fegyverünk a koronavírus ellen, és csak úgy tudjuk megfékezni a fertőzést, ha a lakosság nagy többségét beoltjuk"

- mondta Gelmini a RAI Rádióban.

Nagy-Britannia után Olaszországban követelte a legtöbb áldozatot a koronavírus, jelenleg a lakosság 65 százaléka kapott két oltást, 73 százaléka pedig már egyet felvett. Ezek a számok nagyjából megegyeznek más európai uniós államok adataival.

A csütörtöki ülés meglehetősen feszültnek ígérkezik: a jobboldali Matteo Salvini, a kormányzó Északi Liga vezetője többször is ellenezte a zöld igazolvány használatának kiterjesztését, de pártja megosztott a kérdésben. Egyelőre nem tudni, hogy a kormány el tud-e menni olyan messzire, mint amit a Silvio Berlusconi konzervatív Forza Italia pártjához tartozó Gelmini előre bejelentett.

Az ellenzők szerint az igazolvány csorbítja a jogokat és kényszeríti az embereket az oltás felvételére. A közszféra dolgozói számára való kötelezővé tétele is tüntetések sorozatát váltotta ki, ezek valószínűleg felerősödnek, ha a magánszférára nézve is kötelezővé válik a rendelkezés. Más európai államok is igazoláshoz kötnek bizonyos szabadidős tevékenységeket, de a munkát egyik sem.

Nyitókép: MTI/ANSA/EPA/Tino Romano