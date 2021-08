Kisbaba született egy Afganisztánból menekülőket szállító amerikai repülőgépen

Az amerikai légierő egyik afgánokat evakuáló gépén született egy afgán kisbaba közvetlenül a landolás után a németországi Ramstein légitámaszponton, írja a CNN cikke alapján a Telex.

A C-17 típusú repülőgép az amerikai légierő németországi bázisára tartott, amikor a fedélzetén a menekülő afgán nő vajúdni kezdett. A repülési magasságon (8534 méter fölött) tapasztalható alacsony légnyomás miatt komplikációk alakultak ki a szülés során, ezért a repülőgép parancsnoka úgy döntött, valamivel lejjebb ereszkednek, hogy a megnövekedett légnyomás segítsen stabilizálni az anyát.

Leszállás után

a légierő orvosi csapata segített a babát világra hozni a C-17 rakterében,

majd egy közeli kórházba szállították őket, az állapotuk stabil, jól vannak.

A Pentagon szombaton azt közölte, hogy a C-17-es gépek a katari légitámaszpontról szállítják Németországba az evakuált afgánokat, hogy enyhítsenek a katari bázison, ahová a közvetlenül Kabulból érkező repülők leszállnak.

