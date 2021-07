Ezrek tüntettek Sydneyben a korlátozások ellen

Több ezren vonultak az utcákra szombaton Sydney-ben és más ausztrál városokban, hogy tiltakozzanak a koronavírus-járvány elleni korlátozások miatt.

Big protests in Sydney, Australia after the government put greater Sydney back into a weeks-long Wuhan-style lockdown of all non-essential activities following 1 COVID death and discussed deploying the military to hotspots to keep people from leaving. pic.twitter.com/7cC6gxyq4k — Michael P Senger (@MichaelPSenger) July 24, 2021

Új-Dél-Wales rendőrsége közleményében elismerte, az embereknek joguk van a véleménynyilvánításhoz, de úgy ítélte meg, hogy a megmozdulás során megsértették a járvány miatt elrendelt egészségügyi szabályokat.

Anti-lockdown protesters have staged a violent march through the heart of Sydney's worst day since the pandemic began.



NSW's police minister says he has no doubt that someone among the crowd of thousands was infected with COVID-19. @tiffgenders #9News pic.twitter.com/vXNPsjBHRX